Китайское озеро Молодого месяца (Юэяцюань)

Share Tweet Share Share Email CommentsОзеро Юэяцюань — это природное чудо Китая, которое расположено посреди пустыни Гоби, недалеко от города Дуньхуан. Озеро известно на весь мир благодаря своей необычной форме и месторасположению. Оно имеет форму молодого месяца, находится посреди пустыни, окруженное оазисом и традиционными китайскими пагодами.

Когда попадаешь туда первый раз, то кажется, будто это все не настоящее, а всего лишь мираж. Кажется, что при создании этого места не обошлось без магии. На самом деле именно высокие дюны вокруг озера защищают его от исчезновения. Город, возле которого находится озеро, в Древнем Китае был воротами в Поднебесную на Шелковом пути. Название самого озера появилось только в XVII веке. Впечатления от красоты озера можно прочитать в книге английских путешественников «Пустыня Гоби».

К сожалению, с 70-х годов XX века озеро постепенно уменьшалось и за 30 лет его размеры стали меньше в шесть раз. В начале 2000-х власти Китая создали проект по восстановлению озера Юэяцюань до его первоначальных размеров. Суть проекта заключается в том, что ежегодно озеро наполняют определенным количеством воды и постепенно власти смогут привести озеро в его первоначальный вид. Данный проект поможет сохранить озеро для множества будущих поколений.

Озеро Юэяцюань привлекало к себе внимание еще со времен Древнего Китая. В те далекие времена оно служило ом воды в пустыне, а сейчас — одной из самой популярной достопримечательностью Китая. На территории озера туристам предлагают катания на верблюдах, джипах или на доске по склонам песчаных дюн.

Планируете посетить Китай, и отправится к озеру Юэяцюань в ближайшее время?