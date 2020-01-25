Названы первые симптомы сердечного приступа, которые появляются за месяц

Симптомы сердечного приступа могут возникнуть задолго до того, как случится беда, но многие просто не обращают на них никакого внимания. Сердечный приступ, как правило, возникает внезапно и требует незамедлительной медицинской помощи, ведь существует большой риск летального исхода. Врачи рассказали о том, какие симптомы способны предупредить человека примерно за месяц до сердечного приступа, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Часто люди, у которых в скором времени может произойти сердечный приступ, чувствуют усталость после выполнения обычных действий. К симптомам можно отнести проблемы с пищеварением, которые проявляются в виде болей в желудке и животе, тошнотой и рвотой. Указывать на скорый сердечный приступ может повышенная возбудимость, которая становится причиной появления тревоги и бессонницы. На проблемы с сердцем указывает отдышка. Подобный симптом очень часто возникает за полгода до инфаркта и на него нужно обязательно обратить внимание. Вызывать опасение должно сильное выпадение волос, в особенности у мужчин за 50. Облысение может возникать в результате выработки слишком большого количество стрессового гормона кортизола, избыток которого будет отрицательно сказываться на работе сердца. О проблемах с сердцем предупреждает нарушение сердцебиения. Аритмия вместе с головокружением может беспокоить регулярно по несколько минут. Самым верным сигналом о сердечном приступе станет боль в груди, которая отдает в руки, плечи, челюсть или шею.