Помпео обвинил во лжи американскую радиоведущую

close





Juan Carlos Ulate/AP

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил во лжи ведущую радиостанции NPR Мэри Луиз Келли, с которой у него произошел конфликт. Официальное заявление Помпео опубликовано на сайте Госдепартамента США.

По словам Помпео, журналистка солгала ему во время подготовки интервью, а также согласившись провести разговор после интервью без записи.

Келли «нарушила основные правила журналистики и порядочности», отметил госсекретарь. Он подчеркнул, что данный случай является примером того, как средства массовой информации пытаются навредить президенту США Дональду Трампу и его администрации.

Ранее сообщалось, что Помпео накричал на Келли после ее вопроса про Украину.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Американцам есть дело до Украины?» Помпео обругал журналистку

READ Сенат США отказался считать атаки на объекты культуры военным преступлением

— Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине