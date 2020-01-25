Названы пять главных ошибок опытных водителей

Есть мнение, что водители со стажем гораздо меньше ошибаются за рулем, чем их начинающие коллеги. Впрочем, даже здесь есть место исключению: «Российская газета» назвала ТОП-5 главных ошибок, которые чаще всего совершают опытные водители.

Первое, что позволяет себе почти каждый «драйвер» с опытом – отвлекаться от дороги на телефон. Многие могут без зазрения совести разговаривать по телефону за рулем, отвечать на SMS и даже общаться в социальных сетях, подвергая серьезному риску и себя, и своих пассажиров. Чтобы не нарушать правила, и, уж тем более, не провоцировать ДТП, эксперты рекомендуют пользоваться мультимедийной функцией Hands Free. Если ее нет, лучше отвечать голосовыми сообщениями, не отвлекаясь на набор текста.

Вторая ошибка – несоблюдение безопасной дистанции за впереди идущей машиной. Нередко это становится следствием излишней уверенности в скорости собственной реакции и мастерстве, которая обычно приходят на пятый или шестой год вождения.

Недостаток внимания к фарам и лобовому стеклу – еще один просчет, который чаще всего дает о себе знать зимой или в межсезонье (осенью и весной). Тем не менее, многие даже не задумываются, что таким образом ставят под сомнение безопасность: грязевой налет на фарах урезает длину светового пучка, а водители позади идущих машин могут начать торможение позже, чем нужно, ибо просто не увидят стоп-сигнала. Лобовое стекло, между прочим, нужно очищать не только снаружи, но и внутри – в противном случае возникает преломление света, затрудняющее обзорность как в светлое, так и в темное время суток.

Аналогичная беспечность, как стало известно «Автоновостям дня», нередко проявляется и к давлению в шинах. Как правило, еще до наступления холодов автовладельцы отправляются переобуваться в шиномонтаж, где им накачивают резину до штатных значений, но с резким похолоданием давление меняется. Соответственно, нужно «вооружиться» компрессором и подкачать колеса до рекомендованных заводом-изготовителем параметров.

Наконец, еще одна типичнейшая ошибка многоопытных водителей заключается в быстрой езде по разбитым дорогам. Будучи уверенными в том, что подвеска не успеет отработать ямы и выбоины на большой скорости, они сильно заблуждаются: на деле же создается колоссальная нагрузка на колесные диски, резину, шрусы и ступичные подшипники. Закономерным итогом езды в таком режиме становятся серьезные поломки и незапланированные траты, связанные с заменой резины, погнутых дисков и ремонтом «ходовой».