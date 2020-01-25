В Сети вспомнили о необычной модификации «Буханки»

УАЗ вспомнил в своих соцсетях об уникальной версии «Буханки» с редукторными мостами. Они увеличивали дорожный просвет и расширяли внедорожные возможности автомобиля, который в середине 60-х заступил на службу в Советской армии.

Как стало известно «Автоновостям дня», изначально те редукторные мосты разрабатывались для военной версии УАЗ-469, но затем, в 1962 году, конструкторский коллектив во главе с П. И. Музюкиным предложил установить их и на «Буханку». Спустя два года УАЗ-468 и УАЗ-469 прошли государственные испытания, а в 1965 году приказом Министра обороны СССР их приняли на вооружение Советской Армии.

В серийное производство редукторные мосты пошли только в 1972 году – тогда их сразу применили в фургоне УАЗ-468 и санитарном УАЗ-468А, которые вскоре снова отправились на испытательный полигон. По результатам тестов выяснилось, что гражданские «Буханки» с военными мостами имели слишком высокий центр тяжести, а это, в свою очередь, плохо сказывалось на управляемости и устойчивости машины на дороге. С тех пор редукторные мосты ставятся только на армейские внедорожники.