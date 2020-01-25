Установка и ремонт гидробортов

Зачастую ремонт гидробортов и рефрижераторов, а также их установка просто необходимы.

Ремонт

Гидроборт – это устройство, которое предназначено для подъёма различных грузов. Оно крепится непосредственно на машины и прицепы. Именно гидроборт позволяет всем разгрузочным работам проходить гораздо быстрее. Все процессы происходят без применения эстакады.

Чтобы установить гидроборт, в России не нужно никаких разрешений, что значительно упрощает их использование. Средний срок службы устройства составляет одиннадцать лет, но если следить за техникой и во время проходить все возможные осмотры, эксплуатация возрастает.

В том случае, если машина приходит в неисправность, гидроборт можно быстро переместить и закрепить на другой машине.

Чтобы отремонтировать устройство или произвести осмотр, не нужно много средств, ведь проверка протекает без использования дорогого оборудования. Чтобы по максимуму избегать внезапных неприятных ситуаций с поломками, необходимо несколько раз в год посещать техническое обслуживание. Осенью рекомендуется менять масло, проверять подшипники, смазывать детали, производить мойку от грязи.

Что может входить в ремонт: диагностика, комплекс из всех ремонтных работ, впоследствии которых будут исправлены все повреждения, замена конкретных деталей, работы со сваркой и маслом, и так далее.

Установка

Если у человека есть грузовое авто, значит рано или поздно он захочет установить гидроборт. Как мы выяснили выше, совершенно не зря. Деньги, вложенные в устройство, пойдут на пользу и сэкономят большое количество времени за все годы работы. К тому же, сумма, потраченная на покупку, быстро вернётся.

Гидроборты могут устанавливаться на различные транспорты, из этого вытекают и нюансы установки. Например, если у вас микроавтобус, то для него подойдёт гидролифт, который содержит много преимуществ и способен поднимать вес до 500кг. Установка на такие авто очень проста. Для грузовиков же используют более сложную систему установки, которая может выдерживать от 1 тонны. Установка имеет некоторые сложности: болтовые соединения и сварочные швы.

В некоторых случаях гидроборты помогают инвалидам для расположения в пассажирском транспорте.