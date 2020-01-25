ПСР разработала закон, призванный расширить полномочия местных патрульных

Проект лидера парламентской фракции ПСР Мехмета Муша был представлен после того, как в начале месяца суд постановил, что патрульные не имеют полномочий требовать показать им документы, удостоверяющие личность, пишет издание.

Министерство внутренних дел после неудавшейся попытки государственного переворота, предпринятой в 2016 году, восстановило полномочия патрульных, которые инспектируют рынки и кварталы. Надо сказать, что после путча Министерство набирает на данную должность тысячи патрульных каждый год.