Школьник прошел десять километров ради уроков

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В немецком городе Росток 13-летний школьник ночью ушел из дома, пройдя десять километров пешком ради того, чтобы попасть на уроки. Об этом в субботу, 25 января, пишет издание Deutsche Welle.

Панику подняли родители, не найдя сына ночью. Однако позже они увидели записку от него, где он объяснил, что из-забастовки водителей автобусов он не хочет опаздывать на уроки, поэтому ушел в школу пешком. Полицейские искали подростка, но безрезультатно.

Лишь около семи утра родителям позвонили из школы и сказали, что с их сыном все в порядке: он уже был на учебе. Чтобы не опоздать на занятия, школьник прошел десять километров пешком.

11 января сообщалось, что американский десятиклассник Вольф Кукер (Wolf Cukier) во время стажировки в Национальном аэрокосмическом агентстве США помог открыть планету.