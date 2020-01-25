Р—РІРµР·РґСѓ В«РњР°Р¶РѕСЂР°В» РџР°РІР»Р° РџСЂРёР»СѓС‡РЅРѕРіРѕ СЂР°Р·С‹СЃРєРёРІР°СЋС‚ РїСЂРёСЃС‚Р°РІС‹ РёР·-Р·Р° РґРѕР»РіРѕРІ

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Р—РІРµР·РґСѓ В«РњР°Р¶РѕСЂР°В» РџР°РІР»Р° РџСЂРёР»СѓС‡РЅРѕРіРѕ СЂР°Р·С‹СЃРєРёРІР°СЋС‚ РїСЂРёСЃС‚Р°РІС‹ РёР·-Р·Р° РґРѕР»РіРѕРІ

Р—РІРµР·РґСѓ В«РњР°Р¶РѕСЂР°В» РџР°РІР»Р° РџСЂРёР»СѓС‡РЅРѕРіРѕ СЂР°Р·С‹СЃРєРёРІР°СЋС‚ РїСЂРёСЃС‚Р°РІС‹ РёР·-Р·Р° РґРѕР»РіРѕРІ

Р—РІРµР·РґСѓ В«РњР°Р¶РѕСЂР°В» РџР°РІР»Р° РџСЂРёР»СѓС‡РЅРѕРіРѕ СЂР°Р·С‹СЃРєРёРІР°СЋС‚ РїСЂРёСЃС‚Р°РІС‹ РёР·-Р·Р° РґРѕР»РіРѕРІ

Р—РІРµР·РґСѓ В«РњР°Р¶РѕСЂР°В» РџР°РІР»Р° РџСЂРёР»СѓС‡РЅРѕРіРѕ СЂР°Р·С‹СЃРєРёРІР°СЋС‚ РїСЂРёСЃС‚Р°РІС‹ РёР·-Р·Р° РґРѕР»РіРѕРІ