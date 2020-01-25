Р—РІРµР·РґСѓ В«РњР°Р¶РѕСЂР°В» РџР°РІР»Р° РџСЂРёР»СѓС‡РЅРѕРіРѕ СЂР°Р·С‹СЃРєРёРІР°СЋС‚ РїСЂРёСЃС‚Р°РІС‹ РёР·-Р·Р° РґРѕР»РіРѕРІ

Оказывает выраженное действие на шишковидную железу, было известно шумерам как шем-ан-на «возвышающий огненный камень». Обычный атом обладает экранирующим потенциалом, создаваемым положительно заряженным ядром. Большинство...
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не собирается никуда уходить со своей должности. Это случилось на первом с начала года расширенном заседании правительства, сообщило РИА «Новости».
Глава Чечни Рамзан...
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Carolyn Kaster/AP
Экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, который объявил о намерениях баллотироваться в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии, уже потратил на политическую рекламу более $250...