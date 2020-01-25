Си Цзиньпин провел совещание по борьбе с коронавирусом

ПЕКИН, 25 янв – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в субботу провел совещание Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК по вопросам профилактики и контроля за распространением нового типа коронавируса, сообщает Центральное телевидение Китая.
Подробностей встречи пока не приводится.
К настоящему моменту известно, что наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения, уже объявлен уже в 25 провинциях, городах центрального подчинения и специальных административных районах Китая с общей численностью населения более 1,2 миллиарда человек.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. По последним официальным данным, только в Китае известно о 1287 зараженных, из них 41 скончался.
За пределами материкового Китая пять случаев заражения были зафиксированы в Гонконге, два — в Макао, три — на Тайване, четыре — в Таиланде (двое пациентов уже выписаны), два — в Японии (один пациент выписан), два — в Южной Корее, два — в США, три — во Вьетнаме, три — в Сингапуре, один — в Непале, три — во Франции, четыре — в Австралии, три – в Малайзии.
Скрытая угроза: вспышка нового коронавируса в Китае
© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan / Перейти в фотобанк
О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань китайские власти сообщили в конце декабря.
1 из 13
О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань китайские власти сообщили в конце декабря.
© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Eloisa Lopez
Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV.
2 из 13
Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV.
© REUTERS / Eloisa Lopez
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
На сегодняшний день число заболевших в Китае превысило 830, Для 26 пациентов вирус оказался смертельным.
3 из 13
На сегодняшний день число заболевших в Китае превысило 830, Для 26 пациентов вирус оказался смертельным.
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
© REUTERS / China News Service
В Ухане ввели карантин. Общественный транспорт не работает, въезд в город и выезд из него запрещены.
4 из 13
В Ухане ввели карантин. Общественный транспорт не работает, въезд в город и выезд из него запрещены.
© REUTERS / China News Service
© AP Photo / Ahn Young-joon
В провинции Хубей, где находится очаг вируса, и в китайской столице объявили наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем.
5 из 13
В провинции Хубей, где находится очаг вируса, и в китайской столице объявили наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем.
© AP Photo / Ahn Young-joon
© AP Photo / Dake Kang
Власти Китая подтвердили, что новый коронавирус передается от человека к человеку.
6 из 13
Власти Китая подтвердили, что новый коронавирус передается от человека к человеку.
© AP Photo / Dake Kang
© AP Photo / Kin Cheung
Вирус распространился за пределы страны. Случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.
7 из 13
Вирус распространился за пределы страны. Случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.
© AP Photo / Kin Cheung
© REUTERS / China Daily
Всемирная организация здравоохранения посоветовала всем странам быть готовыми к сдерживанию коронавируса.
8 из 13
Всемирная организация здравоохранения посоветовала всем странам быть готовыми к сдерживанию коронавируса.
© REUTERS / China Daily
© AP Photo / Ahn Young-joon
Авиавласти Китая уведомили перевозчиков о необходимости следить за ситуацией и при необходимости сокращать рейсы в Ухань.
9 из 13
Авиавласти Китая уведомили перевозчиков о необходимости следить за ситуацией и при необходимости сокращать рейсы в Ухань.
© AP Photo / Ahn Young-joon
© REUTERS / Murad Sezer
Роспотребнадзор рекомендовал туристам воздержаться от поездок в Китай.
10 из 13
Роспотребнадзор рекомендовал туристам воздержаться от поездок в Китай.
© REUTERS / Murad Sezer
© REUTERS / China Daily
При первых признаках заболевания специалисты советует обращаться за медицинской помощью и не лечиться самим.
11 из 13
При первых признаках заболевания специалисты советует обращаться за медицинской помощью и не лечиться самим.
© REUTERS / China Daily
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon/File Photo
В России подозрения на заражение пока не подтвердились.
12 из 13
В России подозрения на заражение пока не подтвердились.
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon/File Photo
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк
Проверки на всех въездах в страну усилили. Пассажиры, прилетевшие из Китая, проходят дополнительный эпидемиологический контроль.
13 из 13
Проверки на всех въездах в страну усилили. Пассажиры, прилетевшие из Китая, проходят дополнительный эпидемиологический контроль.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
1 из 13
О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань китайские власти сообщили в конце декабря.
© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan
Перейти в фотобанк
2 из 13
Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV.
© REUTERS / Eloisa Lopez
3 из 13
На сегодняшний день число заболевших в Китае превысило 830, Для 26 пациентов вирус оказался смертельным.
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
4 из 13
В Ухане ввели карантин. Общественный транспорт не работает, въезд в город и выезд из него запрещены.
© REUTERS / China News Service
5 из 13
В провинции Хубей, где находится очаг вируса, и в китайской столице объявили наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем.
© AP Photo / Ahn Young-joon
6 из 13
Власти Китая подтвердили, что новый коронавирус передается от человека к человеку.
© AP Photo / Dake Kang
7 из 13
Вирус распространился за пределы страны. Случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.
© AP Photo / Kin Cheung
8 из 13
Всемирная организация здравоохранения посоветовала всем странам быть готовыми к сдерживанию коронавируса.
© REUTERS / China Daily
9 из 13
Авиавласти Китая уведомили перевозчиков о необходимости следить за ситуацией и при необходимости сокращать рейсы в Ухань.
© AP Photo / Ahn Young-joon
10 из 13
Роспотребнадзор рекомендовал туристам воздержаться от поездок в Китай.
© REUTERS / Murad Sezer
11 из 13
При первых признаках заболевания специалисты советует обращаться за медицинской помощью и не лечиться самим.
© REUTERS / China Daily
12 из 13
В России подозрения на заражение пока не подтвердились.
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon/File Photo
13 из 13
Проверки на всех въездах в страну усилили. Пассажиры, прилетевшие из Китая, проходят дополнительный эпидемиологический контроль.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк