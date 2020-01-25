В Минобороны рассказали о «перехвате» США российской колонны в Сирии

В российском Министерстве обороны назвали примером эффективного взаимодействия военных инцидент с «перехватом» американцами российской автоколонны в районе сирийского города Манбидж.

Так в ведомстве прокомментировали заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, который рассказал, что около года назад американские военные «перехватили» близ Манбиджа некоего российского генерала. О деталях инцидента Джеффри говорить не стал, отметив, что «все решалось по военным каналам».

В Минобороны подчеркнули, что сейчас в Сирии между российскими и американскими военными сложились абсолютно нормальные и профессиональные отношения.

«Нам известно, где находятся американские подразделения, а американской стороне — где действуют российские военнослужащие. Возникающие случаи несогласованных действий в местах соприкосновения оперативно разрешаются по существующим каналам деконфликтинга», — заявили в ведомстве.

Там уточнили, что инцидент в районе Манбиджа действительно произошел около 14 месяцев назад. Тогда город находился под тройным контролем: коалиции во главе с США, курдских отрядов и сирийских правительственных войск.

В данный период всем действовавшим на земле сторонам приходилось постоянно согласовывать свои действия для исключения конфликтных ситуаций. Поэтому случай, изложенный американским представителем, — наглядный пример эффективности имеющихся каналов взаимодействия военных двух стран в Сирии.

При этом российские военные отметили, что искусственное нагнетание обстановки вокруг этой рабочей ситуации «не способствует стабилизации и только мешает военным делать свою работу».