Алтайское бизнес-семейство Ракшиных анонсировало апгрейд гостиницы Центральной Новосибирске

Семья алтайских бизнесменов Ракшиных, владеющих сетью ритейла «Мария-Ра», в ближайшие несколько лет планирует перестроить гостиницу «Центральную» на улице Ленина в Новосибирске. Если в 2012 году они собирались полностью снести здание, построив на его месте новую высотку, то сейчас речь идет о пристройке нового 16-этажного корпуса к существующему объекту. Как пишет портал «Центр деловой жизни», городская администрация уже в курсе планов семейства предпринимателей, но пока свое слово не сказала общественность.

Гостиница, построенная еще в 1960-е годы, находилась в муниципальной собственности до августа 2006 года, когда ее за 419,9 млн рублей купила компания, интересы которой представлял Евгений Ракшин. После этого от представителей бизнес-семейства неоднократно звучали планы по развитию актива в центре Новосибирска. Речь шла о том, чтобы снести старое здание и построить на его месте 24-этажный отель. Однако реализации этого амбициозного проекта мешало то мнение общественности, то недостаток финансирования.

Сейчас, как стало известно, стратегия развития актива несколько изменилась. Старое здание останется в целости, а на участке, который занимает уличный фудкорт, появится новый корпус в 16 этажей. В объектах разместятся две гостиницы на три и четыре звезды. По предварительным данным, ими должны стать ibis и Novotel. По крайней мере, сейчас об этом ведутся переговоры с гостиничным оператором Accor. Помимо номеров и апартаментов, в комплексе предусмотрены торговые помещения, фудмолл и двухэтажная подземная парковка на 152 машиноместа. Концепция частично синхронизирована с планами мэрии по реконструкции улицы Ленина. Вдоль отеля запроектирован променад в два уровня и велодорожка, обустройство которых предполагает сужение проезжей части до одной полосы. Как отметил представитель Ракшиных, мэрия Новосибирска якобы уже согласовала проект, инвестиции в который составят 2,1 млрд рублей. Завершить строительство и реконструкцию планируют уже к 2021-2022 году.

Отметим, что бизнес-семейство в последние годы активизировалось в части распространения своей «экспансии» на сферу недвижимости, притом не только в сибирских городах, но и в Москве. Так, принадлежащее Ракшиным ООО «Первый» является собственником торговых центров «Волна» и Galaxy, а также территории бывшего стадиона «Локомотив» в Барнауле. В 2019 году собственники намеревались начать на этом месте строительство одноименного жилого комплекса по проекту известного алтайского архитектора Александра Деринга. Однако здание «Локомотива» сносить не разрешается из-за статуса архитектурного памятника, который уже пытались упразднить, но безрезультатно.

В декабре 2018 года ПАО «Центральный телеграф» («дочка» «Ростелекома») заключило сделку по продаже здания Центрального телеграфа, которое находится между Никитским и Газетным переулками неподалеку от Кремля в Москве. Владельцем объекта стало все то же ООО «Первый». По данным источников, за этот актив компании пришлось заплатить около 2 млрд рублей. Позже стало известно, что алтайский бизнес-клан нацелился на еще один дорогостоящий объект в столице. Речь идет о единственном активе фонда VTBC-Ashmore Real Estate Partners. Офисно-складской комплекс площадью 21 тысяча кв. м на улице 8 Марта наблюдатели тогда оценивали примерно в 2,3-2,5 млрд рублей. При этом на земельном участке под объектом вполне можно возвести еще одно крупное здание. Кроме того, ООО «Первый» пыталось приватизировать недвижимость федерального Минэкономразвития в Москве, но неудачно.