Как сложилась судьба братьев и сестер Ленина

О семье Ульяновых в советские годы было написано множество статей и книг, к которых нам их преподносили как пример идеальной семьи — ведь почти все члены рода Ульяновых стали революционерами. Но так ли все было идеально на самом деле в семье, в которой появился Владимир Ленин?

Анна Ульянова-Елизарова

Анна, старшая дочь Ильи Николаевича и Марии Александровны Ульяновых, появилась на свет 14 (26) августа 1864 года. Окончив Симбирскую Мариинскую женскую гимназию с серебряной медалью, она поступила на Бестужевские высшие женские курсы в Санкт-Петербурге. В 1886 году участвовала в студенческой демонстрации, а впоследствии была арестована по делу брата Александра, обвиненного в покушении на царя. Девушку осудили на пять лет ссылки, которую она отбывала в селе Кокушкино, а также Казани и Самаре.

В июле 1889 года Анна вышла замуж за Марка Тимофеевича Елизарова. Она продолжала активно участвовать в социально-демократическом движении, неоднократно подвергалась арестам.

После революции Анна Ильинична Елизарова работала в Наркомсобесе и в Наркомпросе, была научным сотрудником Института Маркса — Энгельса — Ленина. Скончалась 19 октября 1935 года.

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Александр Ульянов

Александр родился 31 марта (12 апреля) 1866 года. Окончив гимназию с золотой медалью, поступил в Санкт-Петербургский университет. В декабре 1886 года вместе с товарищем по учебе П.Я. Шевыревым создал «Террористическую фракцию» партии «Народная воля».

Члены фракции планировали осуществить покушение на царя. Александр продал свою гимназическую золотую медаль и на эти деньги приобрел взрывчатку для бомбы. Покушение должно было состояться 1 марта 1887 года, но его удалось предотвратить. 15 участников заговора были арестованы, в том числе и Ульянов. Суд приговорил «главных заговорщиков» к казни через повешение, которая состоялась 8 (20) мая 1887 года.

Ольга Ульянова

Ольга родилась 4 (16) ноября 1871 года. Ей, окончившей гимназию с золотой медалью, отказали в должности учительницы как сестре государственного преступника.

Все же в 1890 году ей удалось поступить на физико-математическое отделение Бестужевских курсов. Ольга была умной и одаренной девушкой: прекрасно рисовала, знала несколько языков и мечтала стать врачом. Однако, проучившись на курсах всего полгода, Ольга умерла от брюшного тифа. По роковой иронии судьбы, это случилось в день четвертой годовщины казни ее брата.

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Дмитрий Ульянов

Младший брат Ленина Дмитрий родился 16 (28) августа 1874 года. В 1893 году он поступил на медицинский факультет Московского университета, стал посещать нелегальные марксистские кружки московского «Рабочего союза». В ноябре 1897 года был арестован и исключен из университета за революционную деятельность. Лишь в 1901 году он все-таки смог получить диплом медика в Юрьевском (Тартуском) университете.

Вплоть до революции Дмитрий Ильич Ульянов совмещал медицину с революционной деятельностью. Служил военным врачом, затем помогал устанавливать советскую власть в Крыму, трудился в Наркомздраве, поликлинике Сануправления Кремля… Скончался 16 июля 1943 года.

Мария Ульянова

Мария, самый младший ребенок Ульяновых, родилась 6 (18) февраля 1878 года. После окончания гимназии в 1895 году она пыталась поступить на Бестужевские курсы, но не была принята и окончила двухгодичные курсы домашних учительниц.

В 1898 году Мария Ульянова, как и ее братья и сестры, вступила в РСДРП. Была пропагандистом в рабочих кружках, распространяла нелегальную литературу, несколько раз подвергалась арестам. В конце концов Марии удалось уехать за границу и получить в Сорбонне диплом учительницы французского языка. Вернувшись в Россию, она работала гувернанткой, фронтовой сестрой милосердия – и параллельно продолжала революционную деятельность.

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Скончалась Мария Ильинична относительно рано — 12 июня 1937 года, в 59 лет.

Рок Ульяновых

Каков же итог? Семью Ульяновых вряд ли можно назвать образцовой. Старший сын Александр пытался начать свою «карьеру» с убийства – и жестоко поплатился за это. К тому же, из-за него пострадала вся семья, которую власти стали считать неблагонадежной. Талантливая Ольга рано умерла от болезни. Остальные провели свою молодость по тюрьмам и ссылкам.

Нередко историки обращают внимание на тот факт, что почти все Ульяновы остались бездетными. У Анны и Марка Елизаровых были только приемные дети. У Владимира и Надежды Крупской детей не было. Мария Ульянова замуж не выходила. И только у Дмитрия имелись дочь от второго брака и внебрачный сын. Может быть, им, занимавшимся революцией, было не до семейных радостей? Или просто так распорядилась судьба?