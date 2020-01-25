Фестиваль свиней в Квебеке: борьба в грязи

Какие только не бывают странные виды спорта! Например, каждый август в канадской провинции Квебек собираются более 40 000 человек на настоящий свинский фестиваль Du Cochon. Главное событие праздника — борьба в грязи со свиньями.
Комментировать здесь особо нечего. Скажем лишь, что по условиям одного из главных конкурсов нужно поймать свинью в грязи…
Квебек, 8 августа 2015.
Девушка барахтается в грязи со свиньями
Вечером после соревнований
Устал.
Вряд ли свиньи испытывают от этого конкурса большое удовольствие.
Женщины с удовольствием борются со свиньями
Люди сами выглядят как свиньи
Сетка мешает ускользнуть перепачканной свинье
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Не каждый приемчик оказывается удачным и можно очутиться мордой (или лицом) в грязи
Свиньи сопротивляются, но люди неумолимы
Свинья смирилась и отправляется в загончик
В грязи порой происходят настоящие «заплывы»
Грязные как свиньи
Дата: 18.08.2015