Фестиваль свиней в Квебеке: борьба в грязи

Какие только не бывают странные виды спорта! Например, каждый август в канадской провинции Квебек собираются более 40 000 человек на настоящий свинский фестиваль Du Cochon. Главное событие праздника — борьба в грязи со свиньями.

Комментировать здесь особо нечего. Скажем лишь, что по условиям одного из главных конкурсов нужно поймать свинью в грязи…

Квебек, 8 августа 2015.

Девушка барахтается в грязи со свиньями

Вечером после соревнований

Устал.

Вряд ли свиньи испытывают от этого конкурса большое удовольствие.

Женщины с удовольствием борются со свиньями

Люди сами выглядят как свиньи

Сетка мешает ускользнуть перепачканной свинье

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Не каждый приемчик оказывается удачным и можно очутиться мордой (или лицом) в грязи

Свиньи сопротивляются, но люди неумолимы

Свинья смирилась и отправляется в загончик

В грязи порой происходят настоящие «заплывы»

Грязные как свиньи

Дата: 18.08.2015