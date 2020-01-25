Верность и ревность: как ведут себя знаки Зодиака в отношениях

Кто же самый верный, а кто ревнует по поводу и без? Ищем ответы в гороскопе!

Эзотерика

Автор Редакция На чтение 3 мин. Просмотров 9 Опубликовано 25.01.2020

Овен

Верность: если Овен считает, что у отношений нет будущего, то он изменит, и не раз. Если же он влюблен по-настоящему, то сердце партнера и отношения в целом в полной безопасности.

Ревность: 75%

Телец

Верность: Тельцам нравится ощущение счастья и безопасности, которые приходят вместе с крепкими отношениями. Представители этого знака не склонны к изменам, они действительно верные партнеры, способные противостоять любым соблазнам.

Ревность: 65%

Близнецы

Верность: Близнецы действительно хотят быть верными. Но все дело в том, что немногие способны устоять перед природным очарованием рожденных под этим знаком Зодиака. Так что соблазны для Близнецов – буквально повсюду. Но если уж они влюбились по-настоящему, то приложат все усилия для того, чтобы их партнер был счастлив.

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Ревность: 25%

Рак

Верность: если речь идет о настоящих чувствах, то Рак на 100% предан и верен своей второй половинке. Вот только… Учитывая требовательность Рака, иногда даже самые крепкие отношения могут зайти в тупик. До тех пор, пока счастлива его вторая половинка, Рак остается верным.

Ревность: 85%

Лев

Верность: правильно подобранные слова и манера поведения могут подтолкнуть Льва поддаться соблазну. Но это не значит, что он легко пожертвует своими отношениями. Он обязательно просчитает наперед, как ему выгодней поступить. У Львов очень высокое самомнение и удивить их очень сложно.

Ревность: 85%

Дева

Верность: Дева верна и предана своему партнеру. Того же она ожидает в ответ. Однако в долгих отношениях она может стать непоследовательной, что может расшатать даже самый гармоничный союз.

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Ревность: 40%

Весы

Верность: Весам нравится экспериментировать и взвешивать все «за» и «против». Это касается как жизни в целом, так и отношений. Рожденным под этим знаком нравится влюбляться. Их манят приключения и «приручить» их сложно. Если кому-то это удастся, то отношения обязательно будут счастливыми.

Ревность: 50%

Скорпион

Верность: Скорпионы известны своим даром обольщать и соблазнять. Помогают в этом их коммуникативные навыки и сексуальная привлекательность. Несмотря на то, что они авантюристы по природе и любят пробовать все новое, они остаются верны своей второй половинке (при условии, что это действительно любовь).

Ревность: 90%

Стрелец

Верность: Стрельцы очень общительны и чрезвычайно популярны. Собственно, нельзя сказать, что это самые верные люди. Они хотят стабильных отношений, но при этом всегда готовы к спонтанным развлечениям и приключениям.

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Ревность: 20%

Козерог

Верность: представитель этого знака является личностью довольно приземленной. Он верен и чрезвычайно предан своей второй половинке. Козерог готов жертвовать многим во имя настоящей любви.

Ревность: 30%

Водолей

Верность: Водолей – непредсказуем, контролировать его очень трудно. Представителям этого знака нравится играть с партнерами в странные игры. Порой это заканчивается изменами.

Ревность: 10%

Рыбы

Верность: Рыбы – чрезвычайно открытые личности. Им нравится общаться и влюбляться. Отношения у них крепкие и долгие. Если Рыба любит, то обязательно докажет это всеми своими действиями.

Ревность: 70%

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