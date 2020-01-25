Коронавирус убил уже 41 человека и добрался до США—>

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Второй случай заражения коронавирусом зафиксирован в Америке.

Новый китайский коронавирус 2019-nCoV продолжает распространяться по планете. Зараженные есть уже в другой части света – в Северной Америке.

Зараженной оказалась женщина в возрасте 60 лет. Она рассказала что в декабре 2019 года находилась в городе Ухань, откуда предположительно и началось распространение вируса. Женщина вернулась 13 января и отправилась в департамент общественного здравоохранения штата Иллинойс.

Кроме США, за пределами Китая случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Японии, Тайване, Таиланде, Южной Корее, Вьетнаме, Сингапуре, Саудовской Аравии, Малайзии, Австралии, Франции.

Напомним что в конце 2019 года в городе Ухань началась вспышка вирусной пневмонии. По ситуации на 25 января от вируса умер 41 человек, число зараженных приблизилось к 1300 человек. Из числа заболевших выздоровели 38 человек.

В Китае 12 городов закрыли на карантин, в Ухани остановлено движение общественного транспорта, а также закрыты въезды и выезды из города.

В СМИ уже появилась информация о том, чем опасен коронавирус, как он возник, и что от него ждать.

В России сообщения о случаях коронавируса пока не подтвердились, однако анализы пятерых китайских студентов с симптомами гриппа в Иркутске находятся на дополнительном обследовании.

ВОЗ провела экстренное совещание в связи с угрозой эпидемии и выпустила рекомендации всем государствам.

Напомним, что ранее была обнародована фотография смертельного штамма коронавируса – ее сделали китайские ученые.