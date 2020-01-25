Ученые создали механизм, который способствует росту и регенерации поврежденных нервов

Ученым из Медицинской школы Университета Питтсбурга удалось выяснить, как запустить процесс роста и регенерации поврежденных нервных клеток.

Об этом исследовании написало издание Science Translational Medicine.

Ранее было установлено, что периферические нервы могут отрастать, если были повреждены менее чем на сантиметр. При больших повреждениях нерв не может найти цель и в итоге завязывается в болезненный шарик, который называют невромой.

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При лечении длинных сегментов поврежденного нерва зачастую приходится удалять худой сенсорный нерв на задней части ноги. И в результате может развиваться онемение конечности и другие осложнения. К тому же двигательные функции конечности после такой операции могут ухудшиться на 40-60%.

Для того, чтобы восстановить нервные клетки ученые предлагают использовать полимерную трубку, наполненную белком, которая способствует правильному росту. В рамках исследования, которое проводили на обезьянах, им удалось восстановить до 80% моторного контроля в больших пальцах. До восстановления у лабораторных животных был разрыв нерва в предплечье длиной в 6 сантиметров.

Теперь ученые намерены получить разрешение на проведение испытаний данной методики восстановления нервов на людях.

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