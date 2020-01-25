Путин поручил проверить законность приговора фигуранту «Московского дела», осужденного на 4 года

Президент РФ Владимир Путин поручил проверить законность приговора, вынесенного фигуранту так называемого «московского дела» Константину Котову. Об этом говорится в списке поручений по итогам пресс-конференции президента РФ, опубликованном на сайте Кремля.

«Организовать проверку законности и обоснованности обвинительного приговора в отношении Котова К.А., при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования», — сказано в документе. Проверку поручено провести новому генпрокурору России Игорю Краснову в срок до 31 марта.

Напомним, что Котов в сентябре 2019 года был приговорен к 4 годам колонии общего режима за неоднократное нарушение правил проведения митинга. При этом максимальное наказание по ст. 212.1 УК РФ, которая вменялась Котову, предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. Свое решение суд обосновал тем, что активист 10 августа во время несогласованного митинга скандировал лозунги, призывал к активным противоправным действиям, не реагировал на замечания полицейских.

Пресс-конференция президента РФ состоялась 19 декабря. После общения с журналистами он пообещал «изучить» ситуацию с Константином Котовым, добавив, что в некоторых странах за несанкционированные акции предусмотрены более серьезные наказания.

Напомним, что 27 июля, а также 3 и 10 августа в Москве состоялись митинги, участники которых выступали за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Первые две акции не были согласованы с властями, на каждой из них задержали более тысячи человек. Кроме того, было возбуждено уголовное дело в связи с массовыми беспорядками, а лидерам оппозиции назначили административные аресты. Кроме того, впоследствии некоторые участники акций получили реальные сроки. Например, активист Кирилл Жуков получил три года колонии за применении насилия к представителю власти: в ходе митинга он попытался поднять забрало шлема одного из сотрудников Росгвардии. Еще один задержанный, Евгений Коваленко, кинувший урну в полицейских на акции протеста в Москве, по решению Мещанского суда Москвы получил 3 года и 6 месяцев колонии.

Статью 212.1 УК РФ, по которой осудили Котова, называют «дадинской» по фамилии активиста Ильдара Дадина. Он первым в России был осужден по этой статье. Он получил три года колонии, но ВС РФ отменил приговор, указывает «Дождь».