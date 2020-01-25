Под Москвой обокрали секретный бункер

Фото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»

В Одинцовском районе Подмосковья воры обокрали секретный бункер правительственной связи. Об этом в субботу, 25 января, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

На объекте было установлено оборудование Федеральной службы охраны. Также там хранились старые АТС «Ростелекома», в которых есть микросхемы из золота, платины и палладия.

По открытым данным, уточняет издание, в Подмосковье расположено всего 12 подобных бункеров связи, их местонахождение засекречено. Особенность этого бункера заключается в том, что в случае войны там может располагаться командный штаб.

Охрана пришла на место преступления, однако злоумышленникам удалось скрыться.

17 января сообщалось, что восьмилетняя жительница Челябинской области помогла местным полицейским выйти на след преступниц, грабивших квартиры в областном центре.