Ничего личного — просто антисемитизм…

«Кто хочет — ищет возможности. А кто не хочет — ищет причины…» Эта старая истина как никогда актуальна для властей современной Украины, опозорившейся на днях в Израиле в связи с отказом почтить память жертв Холокоста.

Отличительной чертой каждого нормального государства является монополия на законное применение силы. Причем очень важно, что это право на насилие со стороны государства должно употребляться исключительно на защиту безопасности самого государства — в том числе и на реализацию законных прав каждого гражданина.

Иными словами, институты силового принуждения к законности для того и созданы, чтобы защищать каждого жителя государства — независимо от его пола, возраста, цвета кожи, национальности и вероисповедания. Каждого!

Но что мы видим на Украине? Оказывается, в современной «европейской» державке есть некая категория жителей, которые чихать хотели на права остальных граждан. Например, на права национальных меньшинств. И этой бесчинствующей категории, что удивительно, всё сходит с рук. И имя им — нет, вовсе не легион — а всего лишь кучка оголтелых распоясавшихся украинских националистов…

Количество случаев проявлений антисемитизма на Украине за последние 5 лет выросли чуть ли не в геометрической прогрессии.

Несмотря на заверения президента Зеленского о якобы «низком уровне антисемитизма» на Украине, на самом деле согласно исследованиям международного информационного агентства Assosiated Press и Антидиффамационной лиги, в 2019 г. Украина заняла 2-е место в рейтинге антисемитских настроений в Европе.

Если уровень антисемитизма в стране в 2016 г. составлял еще 32% — то уже в 2019 г. он зафиксирован на уровне 46%! Т. е. рост ксенофобии и антисемитизма в стране составил 1,5 раза!

За прошлый год в отчет «Антисемитизм в Украине — 2019», подготовленном Объединенной еврейской общиной Украины, было документально зафиксировано 269 проявлений антисемитизма. И вот несколько типичных примеров.

В середине сентября 2019 г. неизвестные на памятнике жертвам Холокоста в Николаевской области оставили записку с угрозами, о чем сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. А буквально на день позже в Голованевске Кировоградской области вандалы осквернили памятник расстрелянным во время Второй мировой войны евреям…

В начале октября 2019 г. на территории компактного проживания брацлавских хасидов в Умани появились граффити с изображением нацистского лидера Адольфа Гитлера. А на территории Песчаной горы, что у города Яворов во Львовской области, вандалы поцарапали памятник жертвам Холокоста, украли цепи с ограждения, испортили ступеньки, ведущие к мемориалу…

В ноябре 2019 г. украинские националисты отметились тем, что в самом центре Киева на улице Рогнединской в районе Бессарабки нарисовали красной краской свастику на памятнике еврейскому писателю Шолом-Алейхему. В декабре же Михаэль Ткач, руководитель Объединённой еврейской общины Украины, сообщил, что на входе в синагогу города Ровно, которая находится по улице Школьной, также была обнаружена свастика…

Перечень этот можно продолжать долго. Но самым характерным является то, что все эти факты были задокументированы, преданы публичной огласке — и поданы заявления в правоохранительные органы Украины.

И каков же результат?

А весьма ошеломительный! Дырку от бублика видели? Вот где-то такой и была реакция «правоохренителей» Украины на действия бесчинствующих антисемитов.

То есть никаких совершенно последствий для варваров не последовало — Национальная полиция Украины скромно отмолчалась, не давая этим делам ход…

И возникает тогда вопрос — это что: халатное отношение к службе, преступное бездействие — или вообще попросту потакание зарвавшимся новоявленным наци? Тогда возникает вопрос — а зачем тогда у государства Украина существует монополия на законное применение силы? Ведь как раз в данном конкретном случае эту монополию просто необходимо применить!

Но в ответ — тишина… То ли не хочет государство под названием Украина пресечь раз и навсегда все антисемитские выходки, то ли попросту не может. Ведь, как говорится, было бы желание — а возможности найдутся…

Но тогда возникает уже следующий вопрос — а государство ли вообще в таком случае эта Украина? Ведь жить в ней становится всё опасней и опасней.

На Донбассе тоже так начиналось — сперва заезжие зигующие наци оскверняли памятники русской истории, а затем и вовсе стали истреблять тех самых непокорных русских.

Теперь же Украину и вовсе захлестнула мутная волна антисемитских выходок — а ведь вся история «незалежной» ярко показывает, что украинские националисты очень быстро переходят от слов к делу…

Михаил Романенко