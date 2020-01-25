Кипр блокирует введение новых санкций ЕС против России, сообщает СМИ

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких официальных лиц РФ в Крыму, сообщили три дипломатических источника из ЕС агентству Рейтер.

В то же время Кипр надеется на принятие Европой более жестких мер в отношении Турции в связи с ведением буровых работ для добычи нефти и газа в территориальных водах Кипра. В ЕС подготовили меры для запрета въездов и заморозки активов некоторых турецких граждан, связанных с бурением скважин, но пока отложили принятие окончательного решения.

«Киприоты ждут введения санкций против Турции из-за буровых работ и разочарованы тем, что это занимает некоторое время. Поэтому они вмешиваются (блокируют — ред.) в санкционный список по Крыму», — заявил один из неназванных дипломатов, которого цитирует агентство.

Для введения санкций против россиян необходима единогласная поддержка всех 28 членов Европейского союза. Как сообщил европейский дипломат, в ЕС удивлены решением Кипра на фоне поддержки со стороны его европейских партнеров по вопросу Турции в течение последних нескольких месяцев.

Представитель министерства иностранных дел Кипра Деметрис Самуэль, которого цитирует Рейтер, отрицает связь между этими двумя вопросами, заявляя, что Кипру нужно время для тщательного рассмотрения новых действий ЕС в отношении официальных лиц Крыма.

«Нет никакой связи между этими двумя санкционными режимами. Мы заняты рассмотрением информации, предоставленной об украинских санкциях», — заявил Самуэль.

Совет ЕС 19 декабря документально оформил продление экономических санкций против России на полгода — до 31 июля 2020 года. Данные меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также сферы товаров двойного назначения. Срок действия санкций был увязан Евросоветом в марте 2015 года с «полным выполнением минских соглашений».

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.

Ранее саммит ЕС утвердил решение о разработке санкционного режима против Турции из-за проведения «незаконных» геологоразведочных работ у берегов Кипра. Турция направила плавучую буровую установку «Явуз» для разведки полезных ископаемых. Правительство Кипра осудило намерение Турции провести новое бурение в море в ИЭЗ и шельфа Республики Кипр.