В китайской провинции Хубей 39 человек погибли от коронавируса

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Число скончавшихся от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло с 24 до 39, сообщает газета Global Times со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось, что число зараженных в Китае составило около 900 человек, 26 пациентов скончались, из них 24 — на территории провинции Хубэй, двое — за ее пределами. Таким образом, общее число скончавшихся достигает 41.

По данным газеты, все скончавшиеся — жители города Ухань провинции Хубэй. Всего, согласно газете, в провинции заражены 729 человек.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. Вирус уже распространился за пределы Китая.