Офиснику краевого Минтранса Барнауле придадут современный лоск правительственном стиле

Сейчас здание выглядит так

Советское здание на улице Папанинцев, 105 в Барнауле, где располагается Минтранс Алтайского и ряд других учреждений, будет реконструировано. Как сообщает «Алтайский портал недвижимости», на данный момент уже разработан проект модернизации, который проходит экспертизу. Стоимость реализации, впрочем, пока не называется.

Восьмиэтажное здание на Папанинцев площадью 23 тысячи кв. м было построено в прошлом веке и сейчас внешне устарело, связи с этим его ждет модернизация. Проект составляли специалисты компании «Архи Групп» совместно с творческой мастерской известного барнаульского архитектора Александра Деринга «Классика». Он рассказал порталу, как преобразится фасад советского строения. «В рамках реконструкции будут обновлены фасады, оставаясь в тех же габаритах. Цветовое решение соответствует статусу правительственного здания, полностью будут заменены окна, витражи и двери. Станет более комфортной входная зона», — поделился деталями Деринг. Судя по рендерам, строение будет цвета «кофе с молоком», что, по задумке авторов, соответствует статусу правительственного здания. Архитектор добавил, что серьезное внимание проектировщики уделили внешнему благоустройству территории и зонированию. Также предполагается, что здание будет оснащено модной наружной подсветкой.

После обновление оно будет выглядеть так

Вместе с тем, планируется обновление и внутреннего убранства. В планах усовершенствование инженерных коммуникаций, а также ремонт и перепланировка помещений с более удобной навигацией. По задумке архитекторов, в работе над интерьерами будет использована современная инфографика с применением передовых материалов: реечных потолков и цветного закаленного стекла. Вдобавок, в здании появится новый зал для проведения конференций со специальным современным оборудованием.

Руководитель компании «Архи Групп» Андрей Суртаев добавил, что проект был разработан несколько месяцев назад, и ему еще предстоит пройти экспертизу. После положительного заключения будет объявлен конкурс на поиск подрядчика. Возможная стоимость контракта пока не называется. По словам архитектора, на четвертом этаже уже ведется ремонт по данному проекту, так как этот участок уже было согласован экспертизой. Когда работы здесь завершатся, Минтранс должен переехать сюда.

Отметим, что кроме министерства в этом строении находится КГКУ «Алтайавтодор», ФКУ Упрдор «Алтай», а также барнаульское представительство Колывынского камнерезного завода им. И. И. Ползунова и ряд коммерческих организаций.