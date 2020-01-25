Жители новозеландского города страдают от запаха гнилой рыбы и экскрементов

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|На протяжении двух лет жители Крайчестера, города в Новой Зеландии, страдают от невыносимой вони. Не самый приятный аромат совместил в себе запах гнилой рыбы, экскрементов, мочи и разлагающихся трупов, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.
За столь долгий период никто так и не смог выяснить, откуда доносится смрад. Проблема касается не только жителей города, но и пригородов Бромли, Вулсона, Линвуди и других.
В городе сложно увидеть играющих на улицах детей. Взрослые тоже сидят все дома: они выходят лишь в случае крайней нужды. Полиция на протяжении двух лет проигнорировала 328 жалоб жителей.
Проблема настолько обострилась, что некоторые люди начали продавать дома. За их примером следуют и другие. Согласно одной из теорий, неприятный запах вырабатывают водоросли в океане. Вот только в самой воде люди не замечают большого их скопления. Некоторые подозревают 55 предприятий и сточные воды, которые подлежат жесткой очистке.