Жители новозеландского города страдают от запаха гнилой рыбы и экскрементов

За столь долгий период никто так и не смог выяснить, откуда доносится смрад. Проблема касается не только жителей города, но и пригородов Бромли, Вулсона, Линвуди и других.

В городе сложно увидеть играющих на улицах детей. Взрослые тоже сидят все дома: они выходят лишь в случае крайней нужды. Полиция на протяжении двух лет проигнорировала 328 жалоб жителей.

Проблема настолько обострилась, что некоторые люди начали продавать дома. За их примером следуют и другие. Согласно одной из теорий, неприятный запах вырабатывают водоросли в океане. Вот только в самой воде люди не замечают большого их скопления. Некоторые подозревают 55 предприятий и сточные воды, которые подлежат жесткой очистке.