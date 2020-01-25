Составлен топ-10 самых популярных европейских автомобилей в России

В 2019 году в России было продано около 470 тыс. новых легковых автомобилей европейских марок – на 5% больше, чем годом ранее, а их доля рынка достигла 29%. Самой популярной европейской машиной у россиян остается седан Volkswagen Polo, сообщает агентство «АвтоСТАТ».

По данным аналитиков, за весь прошлый год на самой доступной модели в линейке Volkswagen остановили свой выбор 56,1 тыс. россиян – на 6% меньше, чем в 2018-м. Вторым по популярности среди «европейцев» стал кроссовер Renault Duster, реализованный в количестве 39 тыс. экземпляров (-6%). Замкнул тройку лидеров кроссовер Volkswagen Tiguan с объемом реализации 37,2 тыс. единиц (+11%).

На четвертой и пятой строчках, как стало известно «Автоновостям дня», оказались седан Renault Logan и лифтбек Skoda Rapid, которые разошлись тиражом в 35,4 тыс. (+17%) и 35,1 тыс. (0%) экземпляров соответственно.

Также в ТОП-10 самых популярных европейских легковушек в России вошли кроссоверы Renault Kaptur (25,8 тыс. ед.; -14%), Skoda Kodiaq (25,1 тыс. ед.; +54%) и Renault Arkana (11,3 тыс. ед.).