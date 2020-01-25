Внешность Skoda Octavia RS и Octavia Scout раскрыта до премьеры

В Сети рассекретили внешность «заряженной» и «внедорожной» версий Skoda Octavia четвертого поколения. Также Skoda подтвердила, что Octavia RS впервые станет подключаемым гибридом, а премьера спортивных лифтбека и универсала состоится 3 марта на Женевском автосалоне.

Судя по снимкам, узнать топовую Octavia на фоне «обычной» можно будет по более агрессивным бамперам, оригинальным колесным дискам, красным тормозным суппортам и двум выхлопным патрубкам прямоугольной форме. Вместе с тем, в моторной гамме версии RS впервые появится гибридная силовая установка – скорее всего, на базе 1,4-литрового бензинового турбомотора и электромотора, суммарная отдача которых составит около 250 лошадиных сил.



Skoda Octavia RS. Фото forum.octaviaclub.cz



Skoda Octavia RS. Фото forum.octaviaclub.cz



Skoda Octavia RS. Фото forum.octaviaclub.cz

В свою очередь, «внедорожная» Octavia Scout получит перенастроенную подвеску с увеличенным клиренсом, защитный пластиковый обвес по всему периметру кузова и серебристые накладки в нижней части бамперов. Полный привод, скорее всего, достанется ей по умолчанию.



Skoda Octavia Scout. Фото forum.octaviaclub.cz



Skoda Octavia Scout. Фото forum.octaviaclub.cz

Напомним, мировая премьера Skoda Octavia четвертого поколения состоялась в начале ноября на специальном мероприятии в Праге. Автомобиль, построенный на модернизированной платформе MQB, стал на 1,9 см длиннее (универсал – на 2,2 см) и на 1,5 см шире предшественника. Размер колесной базы остался прежним – 2686 миллиметров, а объем багажника составил 600 и 640 литров у лифтбека и универсала соответственно.

Как ранее сообщали «Автоновости дня», новая «Октавия» сильно изменилась как внешне, так и внутри. В салоне, где от прошлого поколения не осталось ровным счетом ничего, появились цифровая приборная панель, мультимедийная система нового поколения с 10-дюймовым дисплеем и настраиваемой графикой, двухспицевый руль и компактный селектор трансмиссии, пришедший на смену привычной ручке «робота» DSG.

В Европе продажи новой Skoda Octavia начнутся уже в январе, тогда как в России ее придется подождать аж до четвертого квартала 2020 года. Производство модели наладят на мощностях «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.