Что съесть на обед при правильном питании — советы от доставки обедов

Наверняка многим знакомо, каково это – перекусывать в обеденное время во время трудовых будней за чашкой кофе и бутербродом? При таком питании немудрено к вечеру потерять концентрацию, почувствовать нехватку энергии. И все это потому, что, например, женщинам нужно от 400 до 600 калорий на обед в качестве топлива для организма, чтобы поддерживать себя в напряженный рабочий день. С другой стороны, если вы склонны переедать, остерегайтесь. Если вы съедаете слишком много калорий (более 800), то можете стать вялыми и даже уснуть. Это потому, что большое потребление углеводов стимулирует организм вырабатывать серотонин, химическое вещество, вызывающее вялость.

Каким должен быть обед при пп

Идеальный обед должен содержать смесь витаминов, минералов, жиров, углеводов и белков. Углеводы и жиры обеспечивают энергию, а белок необходим для полноценного функционирования организма.

Рассмотрим важность обеда и предложим пять удобных блюд, которые содержат все питательные вещества, которые необходимы, чтобы поддерживать себя до вечера.

Зачем обедать?

Помимо того, что обед является естественным перерывом в напряженный день, он обеспечивает энергию, необходимую для поддержания организма в течение всего дня. Обед должен помочь поддерживать уровень сахара в крови – топливную систему организма, которая зависит от уровня глюкозы. Если обед пропускается, уровень сахара в крови падает, и мы становимся раздражительными, вялыми и теряем концентрацию. Ведь если пропустить прием пищи в попытке похудеть, можно обнаружить, что это будет иметь противоположный эффект. Метаболизм замедлится, потому что организм станет думать, что он голоден. Вместо потери веса замедлится обмен веществ, организм перестанет сжигать топливо.

Каким должен быть обед при правильном питании

Ешьте регулярно между 12 и 13 часами. Если вы отложите трапезу до позднего вечера, то, вероятно, сильно проголодаетесь. Это может привести к перекусыванию в течение дня такими продуктами с высоким содержанием сахара и жира, как сладости, чипсы и пирожные. Помимо накопления лишнего веса, эти продукты не несут большой пищевой ценности.

Если вечером вы станете насыщать свое тело крахмалистой пищей, то при отсутствии физической активности еда отложится в виде жира, а у женщин может появиться целлюлит.

Цельнозерновые бутерброды и макароны.

Хороший обед обеспечит вас энергией на весь день. Однако стоит избегать употребления слишком углеводистой пищи. Употребление в пищу таких продуктов, богатых углеводами, как белый хлеб, макароны и картофель, заставит вас хотеть спать. Это потому, что большое число углеводов побуждают организм вырабатывать серотонин – химическое вещество, вызывающее летаргию.

Углеводы, которые вы едите, должны быть получены из употребления в пищу цельнозерновых – например, цельнозерновых макарон, черного хлеб. Они выделяют энергию медленнее, чем белые углеводы, а также богаты витаминами группы В и клетчаткой, что полезно для пищеварения.

Сэндвичи с курицей, яйцом, сыром и тунцом на цельнозерновом хлебе содержат мало углеводов, белка и мало жира. В качестве альтернативы попробуйте ростбиф. Это отличный источник питания. Как и курица, он с низким содержанием жира и содержит много железа, что повышает уровень энергии.

Попробуйте рулеты вместо бутербродов. Это плоские оладьи из пшеничной муки, обернутые вокруг густой или салатной начинки. Они имеют более высокую питательную ценность, чем бутерброды, поскольку содержат меньше углеводов снаружи и более питательной начинки.

Салаты

Каким должен быть правильный обед, если хотите потерять килограммы? Избегайте салатов с майонезом. Для лучшей питательной ценности выбирайте салаты, содержащие красный перец и помидоры. Эти овощи содержат фитохимические вещества – ликопины.

Ликопин является частью группы питательных веществ, которая производят в организме антиоксиданты. Это свойство дает ликопину потенциал для снижения риска сердечных и онкологических заболеваний, вызванных разрушительными молекулами, называемыми свободными радикалами.

Выберите салат с курицей, сыром или тунцом. Это обеспечит богатым источником белка, необходимым для правильного функционирования организма.

Блюда из скумбрии, лосося и сардины

Исследования показывают, что высокий уровень омега-3 жирных кислот, содержащихся в скумбрии, сельди и сардинах, помогает поддерживать здоровье крови и останавливать образование сгустков.

Уже признано, что употребление в пищу рыбы защищает от формирования высокого уровня холестерина и ряда заболеваний, включая болезни сердца. Жирная рыба богата белком, а также обладает противовоспалительными свойствами, которые помогают при артрите.

Идеальным блюдом для поддержания уровня сахара в крови в течение всего дня будут сардины на цельнозерновом тосте с помидорами.

Суп

Суп является отличным блюдом на обед, потому что он теплый, питательный и с низким содержанием калорий.

Выбирайте смешанный овощной суп как источник разнообразных витаминов, минералов и фитохимических веществ. Диетологи рекомендуют 5 разных овощей в день, и суп – простой способ достичь этой цели. Если вас заинтересовала данная тема, то при желании вы сможете узнать подробнее от доставки обедов https://delivery.greenboxes.ru/main/. Для супа на основе белка выберите чечевицу, рыбу или курицу. Ешьте блюдо с цельнозерновым хлебом, чтобы обеспечить хороший источник энергии с низким содержанием углеводов.

Бобы и кускус

Такие бобовые, как нут, жгутик и фасоль, являются отличными источниками белка. Они также содержат растворимые волокна, которые помогают сохранить здоровье кишечника. Это потому, что они снабжают организм важными кишечными бактериями, известными как «дружественные бактерии», которые помогают защитить кишечник от инфекции.

Кускус является отличным источником углеводов. Эта крупа с низким содержанием жира является низкокалорийным продуктом, она превращается в глюкозу медленнее, чем рафинированные углеводы, стимулируя энергию, а не летаргию. Она быстро набухает в животе, быстро насыщая организм, поэтому не приходится есть так много.

Вместо того, чтобы добавлять в блюда жирное растительное масло, попробуйте добавлять в них лимонный сок – это хороший источник витамина С. Лимонный сок также содержит кверцетин, который действует как антиоксидант, защищая организм от свободных радикалов – высокоактивных молекул, которые могут привести к преждевременному старению и заболеваниям.