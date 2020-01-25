Турция теряет миллионы саженцев, посаженных в рекордную кампанию

Стремление посадить деревья увенчало кампанию «Дыхание в будущее» в прошлом году с большой помпой, когда правительство приветствовало достижение и рекорды Гиннеса, признав рекордное достижение Турции — посадку 303 тыс. 150 деревьев за час, отмечает издание.

Министерство сельского и лесного хозяйства в то время заявило, что были приняты меры к тому, чтобы саженцы процветали. Но эксперты предупредили, что в ноябре земля не будет увлажнена и что выживет менее 10% саженцев, пишет газета.

Исследования, проведённые в различных лесопосадочных районах Профсоюзом работников лесного и сельского хозяйства —ассоциацией, работающей при министерстве, — подтвердили правоту экспертов.

«Мы сказали, что неправильно проводить кампанию в период без достаточного количества осадков только для того, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Кроме того, люди, нанятые для посадки деревьев, не были должным образом подготовлены. Если бы только мы ошиблись. Это убийство», — сказал председатель профсоюза Шукрю Дурмуш, добавив, что ещё раз предупреждает Министерство лесного хозяйства и сельского хозяйства. По его словам, за 17 лет министерство передало тысячи гектаров земли международным компаниям для разработки в качестве шахт. «Вы не исправите разрушения, вызванные этими компаниями, посадив 11 млн деревьев», — указал он.