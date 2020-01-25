Единороссы Камня-на-Оби рассказали возможных фальсификациях избрании Алексея Найдена пост секретаря отделения

Вечером 24 января в Камне-на-Оби прошла конференция местного отделения «Единой России», на которой был избран новый секретарь взамен изгнанного за якобы допущенные нарушения Виктора Ноздрина. Им стал депутат Алтайского Заксобрания Алексей Найден, который после ухода из «Справедливой России» был принят в ЕР меньше двух лет назад. Сразу несколько опрошенных ИА «Банкфакс» участников конференции, по понятным причинам пожелавших остаться анонимными, заявили о вероятных фальсификациях при голосовании. Главный соперник Найдена депутат райсобрания Виктор Штрак вовсе предположил, что часть голосов могла быть куплена.

По словам Виктора Штрака, к организации конференции у него и других партийцев существует много вопросов. Ее подготовкой, как он указал, занималось не местное отделение, а партийные функционеры из Барнаула, которые якобы сделали все для избрания Алексея Найдена. «У меня есть документы, которые мне пока не позволили обнародовать. Ячейки № 1, 5, 10, 12, 33, 35, 39 не были извещены и не были приглашены на конференцию. Я лично с ними беседовал, они ничего не знали. Делегат от ячейки № 14, которая по моим данным даже не проводила собрание, напротив, каким-то образом оказался внутри, тогда как некоторых других делегатов, которые все же приехали, просто «завернули» с конференции. На входе в зал стояли сотрудники полиции в бронежилетах. Скорее всего, это делалось для того, чтобы кандидат Алексей Найден набрал наибольшее количество голосов. Некоторые даже говорят, что им пообещали деньги за «правильное» голосование. Называется и сумма: по 5 тысяч рублей. Понятно, что это внутрипартийные дела и многое доказать сейчас невозможно», — прокомментировал собеседник.

Информацию о процессе организации ИА «Банкфакс» подтвердил другой участник конференции, высокопоставленный каменский единоросс. По его данным, несколько человек из краевого реготделения порядка трех дней жили в Камне-на-Оби и готовили схему избрания Алексея Найдена. «Мы ни на что повлиять не могли. Все было заготовлено», — сказал источник.

Как указано на сайте Алтайского реготделения ЕР, краевую организацию на конференции представлял замсекретаря Сергей Серов. Во время своего выступления он фактически обозначил «линию партии» и бросил камень в огород экс-секретаря Виктора Ноздрина. «С сожалением констатирую, что на сегодняшний день Каменского местного отделения как значимого субъекта в политической жизни района практически не существует, а сам Каменский район — сложная территория с социально-экономической точки зрения. Для того чтобы переломить эту ситуацию, вывести территорию на более высокий уровень развития, новому секретарю необходимо выстроить тесное взаимодействие с руководством района, края, президиумом для более эффективной реализации в районе национальных проектов, привлечения финансирования и других ресурсов», — приводятся на сайте слова Серова.

Схожую позицию заняла врио секретаря Светлана Захарова. «В минувшем году местному отделению партии не всегда удавалось выполнять поручения регионального и высшего руководства «Единой России» — не был проведен должным образом партийный аудит, создано недостаточное количество первичных организаций, слабо велась работа по привлечению в партию новых людей. Завершая свое выступление, Светлана Захарова призвала партийцев объединиться и сделать все возможное для выхода из застоя», — приводят единороссы тезисы из ее выступления.

Как планировалось изначально, на пост секретаря должны были быть выдвинуты лишь два человека: депутат АКЗС Алексей Найден и руководитель фракции ЕР в Новоярковском сельсовете Ольга Мармазинских. Про последнюю собеседники ИА «Банкфакс» ничего определенного сказать не смогли и предположили, что она являлась техническим кандидатом. Однако буквально за несколько минут до старта мероприятия был предложен третий претендент – Виктор Штрак, который, по его заверению, не стремился занять пост секретаря, но согласился принять участие в выборах для консолидации противников Найдена. Сам он указал, что многие партийцы рассматривали в качестве альтернативного кандидата директора местной птицефабрики Александра Коновалова, однако тот, понимая складывающуюся ситуацию, не стал претендовать на пост секретаря.

В итоге, по официальной версии, Алексей Найден набрал 26 голосов, Виктор Штрак – 13, Ольга Мармазинских – 4. Однако сразу несколько участников конференции заявили ИА «Банкфакс» о вероятных фальсификациях и аргументировали свою позицию. Так, по их данным, счетная комиссия, которая должна подводить итоги голосования, была назначена, а не избрана делегатами. И даже при этом ее роль была исключительно формальной. Эти сведения подтвердил Виктор Штрак. «Весь подсчет голосов вели приезжие из Барнаула, а нашим лишь вручили итоговый протокол. Об этом мне рассказали сами представители комиссии. Мне многие делегаты говорили, что голосовали не столько за меня, сколько против Найдена. В итоге мы с коллегами насчитали 23 голоса против него», — объяснил Штрак. Ту же цифру ИА «Банкфакс» назвал другой собеседник из числа делегатов.

Несмотря на возмущение значительной части партийцев, Алексей Найден стал секретарем местного отделения. Как сообщается на сайте реготделения ЕР, он пообещал усиливать роль местной общественной приемной партии, повышать роль первичных организаций, «сделать фракции «Единой России» в Каменском райсобрании, Каменском горсовете, в сельских поселениях полноценными и влиятельными политическими субъектами», «сделать «Единую Россию» силой, вокруг которой объединяются люди, некоммерческие организации, к которой обращаются, когда хотят реализовать социально значимый проект» и т.п.

Кроме того, Найден пообещал качественно провести партийный аудит местного отделения. Именно претензии в отсутствии такого аудита стали основанием для отставки Виктора Ноздрина с поста секретаря. Любопытно, как собеседники ИА «Банкфакс» объяснили причину, по которой экс-секретарь попал в немилость. По их данным, в первичных отделениях ЕР в Каменском районе числится значительное количество «мертвых душ», и независимый аудит вскрыл бы это. При этом финансирование в партии подушевое. Поэтому Виктор Ноздрин якобы оказался меж двух огней. Как из ситуации выйдет Алексей Найден, если она действительно такова, пока не известно.

После конференции многие каменские единороссы задумались о своих дальнейших действиях. Некоторые собеседники ИА «Банкфакс» указали, что из местного политсовета ожидается массовый исход опытных партийцев. Виктор Штрак не намерен выходить из партии, хотя не исключает, что после произошедших событий для него наступят негативные последствия. «Я член партии, и из-за кучки проходимцев выходить не стану. Буду бороться изнутри. Но боюсь, многие партийцы, которые давно в рядах «Единой России», выйдут из нее. После всех событий складывается впечатление, что у нас какая-то секта, а не партия», — прокомментировал собеседник.

Источники также предположили, зачем Алексею Найдену понадобилось избрание на пост секретаря местного отделения. По их словам, с этого поста он может беспрепятственно попасть в партийный список ЕР на грядущих выборах в Алтайское Заксобрание в 2021 году. «Как одномандатник, я думаю, он не пройдет. И таким образом обеспечивает свое избрание в следующий созыв», — сказал собеседник.

В то же время партийцы обратили внимание на то, что согласно Уставу «Единой России», секретарь местного отделения избирается на конференции на срок полномочий местного политического совета. «Местный политсовет был избран 19 января 2016 года. Значит, срок его полномочий истекает меньше, чем через год. Получается, именно на этот срок избран Найден. Затем будет сформирован новый политсовет и состоится избрание или переизбрание секретаря», — указали единороссы.

Некоторые собеседники считают, что конференцию стоит признать незаконной, однако сделать это проблематично. Она была внутрипартийным делом и указанные нарушения доказать сложно. По этой причине некоторые из собеседников пожелали остаться анонимными, опасаясь репрессий. Виктор Штрак взял на себя смелость прокомментировать ситуацию под своим именем, однако он также не исключил, что это может аукнуться ему в будущем, вплоть до исключения из ЕР. Пока же партийцы ожидают первых шагов Алексея Найдена на новом посту, чтобы действовать, исходя из ситуации. Собеседники не стали предполагать, чего можно ожидать, поскольку Алексей Найден, по их данным, состоит на учете в ячейке в Барнауле и вряд ли будет самостоятельно руководить отделением.