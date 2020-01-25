Украинская армия получила «дырявые» БТР

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Министерство обороны Украины получило с завода бракованные бронетранспортеры БТР-4Е с повреждениями в укрепляющей наплавке, сообщает NewOne со ссылкой на военное ведомство.

Отмечается, что технику произвели на Лозовском кузнечно-механическом заводе (ЛКМЗ) в Харьковской области. По предварительной информации, брак обнаружили на нескольких бронетранспортерах.

По данным телеканала, Минобороны страны и госконцерн «Укроборонпром» создали следственную рабочую группу для установления причин дефектов.

Кроме того, военное ведомство приостановило прием БТР-4Е на время проведения следствия. В Минобороны также пообещали привлечь к ответственности военных, если выяснится, что к браку привело ненадлежащее выполнение обязанностей госслужащих.

По словам замглавы «Укроборонпрома» Мустафы Найема в фейсбуке, в руководстве ЛКМЗ объяснили, что подобные дефекты могут возникнуть при сварке, однако их легко исправить при изготовлении конечной продукции. Руководство госконцерна потребовало от завода в полном объеме и за свои средства выполнить свои обязательства по качеству комплектующих.