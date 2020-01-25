Мадуро получил орден Ленина от КПРФ

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 янв — РИА Новости. Коммунистическая партия РФ вручила орден Ленина президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.

Награду преподнес член КПРФ Ярослав Листов в рамках международной встречи против империализма в Каракасе, которую посетил Мадуро.

«По поручению Коммунистической партии в год 150-летия Владимира Ильича Ленина — человека, который впервые увидел угрозы в империализме и создал базу для борьбы с ней, — награждаю этим орденом и надеюсь, что его опыт станет залогом победы Венесуэлы в 2020 году», — сказал Листов.

«Спасибо», — поблагодарил в ответ по-русски Мадуро.