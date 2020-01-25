Назван ТОП-3 моделей для молодых парней

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Назван ТОП-3 моделей для молодых парней

Часто молодым парням советуют купить когда-то несомненно крутую и престижную, но на данный момент древнюю и сравнительно недорогую «тачку», дабы быть якобы крутым в глазах окружающих. Однако давайте сегодня отойдем от избитых клише и обратим свой взор на новые автомобили за адекватную цену. «Автоновости дня» при участии экспертов составили ТОП-3 авто для молодых людей, которые хотят именно новую машину.

Lada Granta

Назван ТОП-3 моделей для молодых парней

LADA Granta. Фото АвтоВАЗ

Начнем вполне прозаично – с отечественного бюджетного седана Lada Granta в рестайлинге. Благодаря последнему, авто внешне стало походить на «Весту», которая идет классом повыше. Это неплохой бонус для покупателей новых «Грант», учитывая стартовую цену модели в 380 тысяч рублей.

Под капотом автомобиля может располагаться один из трех бензиновых двигателей объемом в 1.6 литра. Базовый 8-клапанный вариант развивает мощность в 87 «лошадей». Далее идет 98-сильный мотор, который работает с «автоматом». С самым мощным 106-сильным агрегатом «Гранта» имеет вполне приличную динамику как для своего сегмента.

Renault Logan

Назван ТОП-3 моделей для молодых парней

Renault Logan. Фото Renault

Французский аналог нашей «Гранты» тоже не так давно получил внешнее обновление, которое тоже пошло модели на пользу. Эта четырехдверка уже поинтереснее, однако и заметно подороже «Лады», имея стартовую стоимость в 580 тысяч рублей. В активе Logan крепкая и безотказная «ходовка», недорогое обслуживание и общая надежность данной модели.

В движение «француз» приводится также тремя 1.6-литровыми моторами на бензине. Все начинается с 8-клапанного варианта на 82 л.с., за которым следует уже 102-сильный агрегат, который агрегатирован с АКПП. Замыкает троицу мотор мощностью в 114 лошадиных сил.

Hyundai Solaris

Назван ТОП-3 моделей для молодых парней

Hyundai Solaris. Фото Hyundai

Корейский седан заслуженно пользуется популярностью у российских покупателей, особенно в крупных городах. За свои деньги этот автомобиль обладает неплохим уровнем комфорта и оснащенности. За это, конечно, приходится платить более высоким ценником, который составляет не менее 750 тысяч рублей, но если хочется полноценную современную иномарку, можно и подкопить.

Что касается содержимого подкапотного пространства, то здесь можно встретить один из двух бензиновых двигателей, которые имеют объем в 1.4 и 1.6 литра. Первый развивает мощность в 100 лошадиных сил, а вот 1.6-литровый агрегат мощнее, чем у «Гранты» и «Логана» и выдает 123 «лошадки».

Следует сказать, что найдется немало сторонников покупки реально более престижных моделей за сопоставимые деньги, однако, во-первых, чем реально «круче» такое авто, тем оно старше и/или в не лучшем техническом состоянии.

Купить такой вариант конечно можно, но вот содержать его и тем более приводить в должный вид – дело недешевое и непростое. А здесь мы имеем новую машину, которая находится на гарантии, и в ближайшие несколько лет не потребует серьезных и незапланированных вложений.