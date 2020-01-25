Назван ТОП-3 моделей для молодых парней

Часто молодым парням советуют купить когда-то несомненно крутую и престижную, но на данный момент древнюю и сравнительно недорогую «тачку», дабы быть якобы крутым в глазах окружающих. Однако давайте сегодня отойдем от избитых клише и обратим свой взор на новые автомобили за адекватную цену. «Автоновости дня» при участии экспертов составили ТОП-3 авто для молодых людей, которые хотят именно новую машину.

Lada Granta

Начнем вполне прозаично – с отечественного бюджетного седана Lada Granta в рестайлинге. Благодаря последнему, авто внешне стало походить на «Весту», которая идет классом повыше. Это неплохой бонус для покупателей новых «Грант», учитывая стартовую цену модели в 380 тысяч рублей.

Под капотом автомобиля может располагаться один из трех бензиновых двигателей объемом в 1.6 литра. Базовый 8-клапанный вариант развивает мощность в 87 «лошадей». Далее идет 98-сильный мотор, который работает с «автоматом». С самым мощным 106-сильным агрегатом «Гранта» имеет вполне приличную динамику как для своего сегмента.

Renault Logan

Французский аналог нашей «Гранты» тоже не так давно получил внешнее обновление, которое тоже пошло модели на пользу. Эта четырехдверка уже поинтереснее, однако и заметно подороже «Лады», имея стартовую стоимость в 580 тысяч рублей. В активе Logan крепкая и безотказная «ходовка», недорогое обслуживание и общая надежность данной модели.

В движение «француз» приводится также тремя 1.6-литровыми моторами на бензине. Все начинается с 8-клапанного варианта на 82 л.с., за которым следует уже 102-сильный агрегат, который агрегатирован с АКПП. Замыкает троицу мотор мощностью в 114 лошадиных сил.

Hyundai Solaris

Корейский седан заслуженно пользуется популярностью у российских покупателей, особенно в крупных городах. За свои деньги этот автомобиль обладает неплохим уровнем комфорта и оснащенности. За это, конечно, приходится платить более высоким ценником, который составляет не менее 750 тысяч рублей, но если хочется полноценную современную иномарку, можно и подкопить.

Что касается содержимого подкапотного пространства, то здесь можно встретить один из двух бензиновых двигателей, которые имеют объем в 1.4 и 1.6 литра. Первый развивает мощность в 100 лошадиных сил, а вот 1.6-литровый агрегат мощнее, чем у «Гранты» и «Логана» и выдает 123 «лошадки».

Следует сказать, что найдется немало сторонников покупки реально более престижных моделей за сопоставимые деньги, однако, во-первых, чем реально «круче» такое авто, тем оно старше и/или в не лучшем техническом состоянии.

Купить такой вариант конечно можно, но вот содержать его и тем более приводить в должный вид – дело недешевое и непростое. А здесь мы имеем новую машину, которая находится на гарантии, и в ближайшие несколько лет не потребует серьезных и незапланированных вложений.