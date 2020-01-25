Появилось уточнение о перестрелке между военными РФ и США в Сирии

Между российскими и американскими военными не было вооруженного конфликта. Такое мнение высказал официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.«У меня нет никакой информации относительно того, что вы называете „перестрелка“», — заметил представитель ведомства. Хоффман уточнил, что Пентагон работает над тем, что бы никаких «случайных столкновений» не происходило.Слова американского политика стали ответом на вопрос о «стычке» между военными РФ и США, которая якобы случилась «восточнее [города] Хасеке». Представитель ведомства подчеркнул, что российские и американские военные поддерживают контакт и знают, где размещены силы обеих армий.Напомним, американские военные находятся на территории Сирии незаконно, ведь правительство страны не получало разрешения для этого ни у официального Дамаска, ни мандата Совбеза ООН. При этом США занимаются тем, что нелегально добывают захваченную курдами сирийскую нефть и вывозят ее за рубеж, спонсируя местные террористические организации.Новости Сирии сегодня, 25.01.2020Командующий курдской группировкой «Демократические силы Сирии» (SDF) Мазлум Абди призвал Анкару к диалогу. Главарь формирований курдов, официально признанных на территории Турции террористами, в интервью Al-Monitor заявил о возможных шагах примирения в отношении турецкой стороны. Боевик с 30-летним стажем и ставленник США, Абди, в частности, предложил Турции помощь с возвращением останков Сулейман-шаха (сын родоначальника правителей племенного союза кайи и Османской империи, предка династии Османов. Утонул при переправе через реку Евфрат в 1227 году и был погребен неподалеку). Кроме того, курдский командир заявил, что мирные жители Идлиба, которые бегут от войны в Турцию, могут остаться на подконтрольных курдским вооруженным формированиям землях.«Наш призыв к народу Идлиба помогает облегчить бремя Турции», — заявил Абди.До прихода американцев на сирийскую территорию, по словам командира SDF, у курдов с Турцией якобы были хорошие отношения. Следовательно, уверен он, именно несет Вашингтон ответственность за обеспечение справедливого политического решения конфликта в САР.

Военные сводки из Сирии за 25 января 2020На северо-востоке провинции Латакия возобновились вооруженные стычки на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков радикальных бандгрупп, таких как «Джебхат ан-Нусра»1и «Исламская партия Туркестана» (оба формирования запрещены в РФ). Согласно данным военного источника в сети Telegram (NovostiDamask), джихадисты прибегли к артобстрелам позиций правительственных подразделений в Туркоманских горах, тем самым спровоцировав новый вооруженный конфликт.23 января к западу от города Кобани (Айн аль-Араб) поблизости от деревни Хорхори произошло нападение на совместный российско-турецкий патруль. Местные курдские жители попытались забросать конвой камнями.Для отражения нападения турецкие военные применили слезоточивый газ, а появившиеся в воздухе российские вертолеты, пуском тепловых ловушек, разогнали толпу. В результате инцидента несколько человек получили отравления.Вчера крупные силы джихадистов перешли в наступление на юге Идлиба. Позиции ВС САР были атакованы сразу с двух направлений. На участке Абу-Джрейф — Самка штурм обороны правительственных сил осуществлялся 200 боевиками «Исламской партии Туркестана», при поддержке 20 пикапов, танка, двух БМП и двух «шахид-мобилей». Перед атакой был проведен обстрел из РСЗО, сброс бомб с БПЛА и пуски баллонов с жидкой взрывчаткой. В результате сильного натиска сирийская армия была вынуждена оставить н.п. Хуайн-эль-Шааф и Самка.Вторая атака была проведена на направлении Маар-Шмарин — Крати. В ней принимали участие около 250 джихадистов при поддержке 34 пикапов с крупнокалиберными пулеметами, двух танков, одной БМП и двух «шахид-мобилей». На этом участке ВС САР также пришлось отойти без потери населенных пунктов.