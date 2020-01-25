Актрисе Раисе Рязановой стало плохо на похоронах сына

24 декабря в театре «Содружество актеров Таганки» прощались с актером Данилой Перовым. Он ушел из жизни в 51 год. Перов был единственным сыном звезды картины «Москва слезам не верит», народной артистки России Раисы Рязановой. Женщина буквально почернела от горя.Причина смерти Данилы ПероваДанила умер во сне. У него оторвался тромб. Актер снимался во многих культовых российских сериалах. Его уход стал шоком и огромной потерей для отечественного кинематографа. Раиса Рязанова первой подошла к гробу, установленном на сцене. Артистку вел под руку внук. Рязанову пыталась успокоить невестка, но ничего не помогало — ей стало слишком плохо. Раиса рыдала и продолжала что-то говорить. Это было душераздирающим зрелищем.Рязанову обмахивали веером, отпаивали водой и давали успокоительное. У входа в театр дежурили медики. Данилу Перова похоронили на Троекуровском кладбище.Данила Перов: биография и личная жизньДаниил Перов – сын актрисы Раисы Рязановой и актера Юрия Перова. Родился 9 ноября 1968 года. В 1992 году окончил школу-студию МХАТ. Работал в театре «Модерн», с 1994 года служил в театре «Содружество актеров Таганки» под руководством Николая Губенко.

Впервые появился на экранах в 1973 году, сыграв роль в фильме «Письмо из юности». Будучи школьником, продолжал появляться на экране. В 1981 году сыграл главную роль в социальной драме «Хочу, чтобы он пришел».Заметными юношескими работами стали роли в картинах «Марка страны Гонделупы», «Инспектор ГАИ», «Чужой звонок». В детстве и юности занимался спортом дзюдо и тяжелой атлетикой.Работал на радио. Участвовал в цикле программ «Четыре четверти» в студии «Лига звука», «Маленький Принц», «Кентервильское привидение». В 2002 году исполнил главную роль в военной драме «Моя граница».Последние годы Перов все чаще работал в театрах, впрочем, его фильмография насчитывает довольно много кинокартин. Среди них роли в сериалах «Всегда говори всегда», «Универ», «Леди Бомж», «Марш Турецкого», «Отель Елеон» и другие.С 2011 года руководил московским театром-студией «Профили». Личную жизнь Даниил Перов скрывал. Был женат, у пары родился сын Андрей, он также стал актером, окончив Институт современных искусств.