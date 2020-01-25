РќРµРґР°РІРЅРѕ СЂРѕРґРёРІС€Р°СЏ Р‘Р»РµР№Рє Р›Р°Р№РІР»Рё РїСЂРёР·РЅР°Р»Р°СЃСЊ, С‡С‚Рѕ СЃРєСѓС‡Р°РµС‚ РїРѕ СЃРІРѕРµРјСѓ РёРґРµР°Р»СЊРЅРѕРјСѓ РїСЂРµСЃСЃСѓ

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РќРµРґР°РІРЅРѕ СЂРѕРґРёРІС€Р°СЏ Р‘Р»РµР№Рє Р›Р°Р№РІР»Рё РїСЂРёР·РЅР°Р»Р°СЃСЊ, С‡С‚Рѕ СЃРєСѓС‡Р°РµС‚ РїРѕ СЃРІРѕРµРјСѓ РёРґРµР°Р»СЊРЅРѕРјСѓ РїСЂРµСЃСЃСѓ

РќРµРґР°РІРЅРѕ СЂРѕРґРёРІС€Р°СЏ Р‘Р»РµР№Рє Р›Р°Р№РІР»Рё РїСЂРёР·РЅР°Р»Р°СЃСЊ, С‡С‚Рѕ СЃРєСѓС‡Р°РµС‚ РїРѕ СЃРІРѕРµРјСѓ РёРґРµР°Р»СЊРЅРѕРјСѓ РїСЂРµСЃСЃСѓ

РќРµРґР°РІРЅРѕ СЂРѕРґРёРІС€Р°СЏ Р‘Р»РµР№Рє Р›Р°Р№РІР»Рё РїСЂРёР·РЅР°Р»Р°СЃСЊ, С‡С‚Рѕ СЃРєСѓС‡Р°РµС‚ РїРѕ СЃРІРѕРµРјСѓ РёРґРµР°Р»СЊРЅРѕРјСѓ РїСЂРµСЃСЃСѓ

РќРµРґР°РІРЅРѕ СЂРѕРґРёРІС€Р°СЏ Р‘Р»РµР№Рє Р›Р°Р№РІР»Рё РїСЂРёР·РЅР°Р»Р°СЃСЊ, С‡С‚Рѕ СЃРєСѓС‡Р°РµС‚ РїРѕ СЃРІРѕРµРјСѓ РёРґРµР°Р»СЊРЅРѕРјСѓ РїСЂРµСЃСЃСѓ

РќРµРґР°РІРЅРѕ СЂРѕРґРёРІС€Р°СЏ Р‘Р»РµР№Рє Р›Р°Р№РІР»Рё РїСЂРёР·РЅР°Р»Р°СЃСЊ, С‡С‚Рѕ СЃРєСѓС‡Р°РµС‚ РїРѕ СЃРІРѕРµРјСѓ РёРґРµР°Р»СЊРЅРѕРјСѓ РїСЂРµСЃСЃСѓ

РќРµРґР°РІРЅРѕ СЂРѕРґРёРІС€Р°СЏ Р‘Р»РµР№Рє Р›Р°Р№РІР»Рё РїСЂРёР·РЅР°Р»Р°СЃСЊ, С‡С‚Рѕ СЃРєСѓС‡Р°РµС‚ РїРѕ СЃРІРѕРµРјСѓ РёРґРµР°Р»СЊРЅРѕРјСѓ РїСЂРµСЃСЃСѓ