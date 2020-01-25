РќРµРґР°РІРЅРѕ СЂРѕРґРёРІС€Р°СЏ Р‘Р»РµР№Рє Р›Р°Р№РІР»Рё РїСЂРёР·РЅР°Р»Р°СЃСЊ, С‡С‚Рѕ СЃРєСѓС‡Р°РµС‚ РїРѕ СЃРІРѕРµРјСѓ РёРґРµР°Р»СЊРЅРѕРјСѓ РїСЂРµСЃСЃСѓ

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Граждане России будут голосовать за весь проект поправок в Конституцию государства целиком, заявил глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас. Об этом сообщает РИА...
Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ирек Файзуллин назначен первым заместителем министра строительства и ЖКХ России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Назначить Файзуллина...
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Поскольку новый законопроект, разрабатываемый правительственной комиссией, ещё не стал полноценным федеральным законом (ему присвоят определённый номер), внедрён он будет лишь задним числом...