Председатель комитета здравоохранению АКЗС поручился сохранение круглосуточного стационара Сычевке

Круглосуточный стационар в селе Сычевка при Смоленской ЦРБ, несмотря на недавнее решение краевого Минздрава перевести его на дневные часы работы, все же продолжит свою деятельность в прежнем режиме. Это следует из комментария председателя комитета по здравоохранению и науке АКЗС, единоросса Александра Лазарева, опубликованного на сайте регионального парламента. Он также заявил, что формат учреждения все же претерпит некие изменения, но раскрывать их сущность не стал.

По мнению парламентария, в настоящее время необходимо навести порядок в работе круглосуточного стационара в населенном пункте. С его слов, к учреждению есть серьезные замечания как со стороны Министерства здравоохранения Алтайского края, так и со стороны жителей села Сычевка и прилежащих сел. По сведениям Лазарева, в настоящее время региональный Минздрав уточняет порядок его дальнейшего функционирования. «Речи о его закрытии не идет, такого решения Министерство здравоохранения Алтайского края не принимало изначально. Я обсудил данную тему с заместителем министра Владимиром Лещенко. Сегодня есть уверенность, что стационар будет продолжать работу в круглосуточном режиме, но в несколько ином формате, при котором качество обслуживания жителей улучшится», — заявил депутат, не конкретизировав информацию.

Напомним, что сычевский круглосуточный стационар за последние 11 лет пережил три угрозы закрытия. В первый раз он прекратил работу в 2008 году из-за аварийного состояния здания. Тогда больницу спас местный предприниматель Александр Глумов, который вложил в ремонт 15 млн рублей. В 2015 году стационар отстояли сами жители: коечный фонд тогда сильно сократили, но больница все же продолжила работать. Однако в 2019 году перед учреждением встал тот же вопрос.

Уже в январе 2020 года стало известно, что круглостуточный стационар будет закрыт уже через два месяца. Как сообщила ГТРК «Алтай», руководство больницы и краевой Минздрав считают, что ночные койки у пациентов невостребованны. Несмотря на это, жители района говорят об обратном, поскольку многие из них даже приезжают из соседних сел. Между тем главврач Смоленской ЦРБ уже уведомил медперсонал круглосуточного стационара в Сычевке о решении руководства. Кроме того, в Минздраве журналистам сообщили, что он провел встречу с жителями села. По словам сельчан, главный врач с ними не общался, зато встретился с местными депутатами, которые якобы должны были уговорить своих избирателей на округах дать согласие. Также они говорят, что госпитализировать больных якобы практически перестали еще в прошлом году по распоряжению главы ЦРБ под предлогом нехватки мест. Таким образом, сельчанам придется лечиться в райцентре, что, по мнению властей, будет даже лучше.

Стоит отметить, что не ясной до сих пор остается и судьба Рубцовского тубдиспансера. Более того, в Рубцовском округе на данный момент нет ни одной лицензированной противотуберкулезной медицинской организации, а Минздрав Алтайского края, зная об отсутствии лицензий, устанавливает для них государственные задания с последующим финансированием. О планах профильного комитета АКЗС по разрешению данной ситуации Лазареву были заданы вопросы в ходе онлайн-конференции 24 января на сайте Заксобрания, однако он не смог дать на них ответа. «По данному вопросу направлен соответствующий запрос в Министерство здравоохранения Алтайского края. Вопрос взят на контроль и будет решен в течение ближайшего времени», — ответил глава комитета. По данным ИА «Банкфакс», пациентов решено перевести в инфекционное отделение горбольницы № 1, однако неизвестно когда осуществятся эти планы.