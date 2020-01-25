СМИ: ЕС планирует ввести санкции против Британии при нарушении Brexit

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Европейский союз потребует права вводить санкции против Великобритании в случае нарушения соглашения о Brexit после выхода страны из ЕС, сообщает газета Financial Times со ссылкой на попавшие в ее распоряжение документы.

Европейские дипломаты обсудили в пятницу в Брюсселе переговорную позицию с Великобританией. Позиция ЕС заключается в том, что Великобритания должна строго придерживаться правил и договоренностей, касающихся прав трудящихся и защиты окружающей среды в обмен на торговое соглашение с некоторыми ограничениями. В случае несоблюдения обязательств со стороны Соединенного Королевства Брюссель хочет предпринимать ответные гибкие и временные меры.

Встреча совпала с подписанием соглашения о Brexit официальными лицами ЕС в Брюсселе. Ранее сообщалось, что в пятницу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также подписал соглашение о выходе Великобритании из ЕС.

В 23.00 31 января (02.00 мск 1 февраля) Великобритания покинет ЕС. Затем до декабря продлится переходный период, в течение которого стороны будут вести переговоры о дальнейших отношениях.