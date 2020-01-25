Зеленский прокомментировал минские соглашения

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назвал минские соглашения тем настоящим, в котором есть Украина и ее проблемы, это документ, вокруг которого «возможно встречаться».

«У минских соглашений есть настоящее, и в этом настоящем есть Украина с теми проблемами, которые у нас возникли, с той войной на Донбассе, которую не мы начали, не мы принесли на нашу территорию. Минские соглашения – это в том настоящем виде, это единственное, что пока есть. Это единственное, что дает вам возможность. Ты идешь по ним или не идешь. Ты строго по ним идешь или ты хочешь их пересмотреть. Но это бумага, документ, объект, вокруг которого возможно встречаться…» — заявил Зеленский в интервью главному редактору Девятого канала израильского телевидения Дмитрию Дубову, которое записывалось в преддверии визита Зеленского 23-24 января в Израиль.

Ранее председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что считает возможный отказ от минских соглашений со стороны Киева отказом Украины от людей и от территорий, такое развитие событий станет преступлением против национальных интересов страны.

Лидеры стран «нормандской четверки» в ночь на 10 декабря приняли коммюнике по итогам встречи в Париже. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в «нормандском» формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призвали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе «всех на всех» до конца года и предоставить Красному Кресту «полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам».

Уже 29 декабря в Донбассе прошел первый за два года обмен пленными прошел. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек. В январе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва надеется, что Киев будет чаще проявлять волю к практическим шагам по урегулированию в Донбассе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.