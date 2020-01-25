Зеленский заявил о необходимости закончить конфликт на Донбассе

Владимир ЗеленскийФото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости закончить военный конфликт на Донбассе в интервью израильскому телеканалу 9tv.

По мнению Зеленского, завершение конфликта необходимо не только самой Украине, но также России, Европе и миру. «Потому что если этот прецедент, он останется вот таким, что, мол, так и можно и это безнаказанно, или у таких историй нет выхода…», — сказал он.

Украинский президент назвал разногласия с Россией бедой, которая навсегда оставит шрам между странами. «Рассосется ли этот шрам, я вообще не уверен. Но как-то же жили. Как-то что-то было. И было много», — подчеркнул Зеленский. В частности, он отметил, что Украина и Россия раньше были частью СССР.

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