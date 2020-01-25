Трагедия золотой молодежи: кто из богатых и знаменитых погиб в молодом возрасте

Share Tweet Share Share Email CommentsТрагедии золотой молодежи: гибель Ратмира Шишкова, Чингиса Гуцериева и других

Они жили ярко, роскошно — и очень недолго…

Юрий Гущин-Кузнецов

19 лет, внук владельца холдинга «Гута» Юрия Гущина

В ночь на 15 июня 2018 года внук миллиардера Гущина,студент лечебного факультета Московского медико-стоматологического университета Юрий выбросился из окна своей квартиры на Ленинградском шоссе. В это время в квартире спали родители и старший брат молодого человека.

В предсмертной записке юноша признался, что жил ради одной девушки и любил только ее. Однако, по словам друзей, Юра не страдал от неразделенной любви — с девушкой у него был роман. Но кроме этого известно, что Юрий был фанатом онлайн-игры Dota и накануне гибели проиграл в нескольких турнирах подряд.

Состояние деда погибшего Юрия Гущина — около $1 миллиарда. Гущин-старший управляет группой компаний «Гута», в которую входят кондитерские фабрики «Красный Октябрь», «Рот Фронт» и «Бабаевский», «Гута-банк» и «Гута-Страхование», комплекс недвижимости «Красный Октябрь» на Болотном острове в Москве, московский отель «Савой». Отец юноши Артем Кузнецов тоже работает в холдинге, а мама Елена Гущина — помощник вице-премьера России по здравоохранению.

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Диана Лебедева

19 лет, внучка соучредителя банка «МЕНАТЕП» Платона Лебедева

24 ноября 2016 года в Швейцарии в озеро Лугано упал автомобиль, в котором находились Диана и ее однокурсник по Университету Санкт-Галлена, 23-летний Азер Ягубов — племянник начальника управления государственного отдела правового департамента правительства России.

Проститься с Дианой на Троекуровское кладбище в Москве пришли около ста человек, среди которых были Стеша Маликова с матерью Еленой, сын певицы Жасмин Михаил Семендуев, дочь бывшего владельца «Спартака» Диана Червиченко, сын владельца «Ресо Гарантия» Сергей Саркисов, гимнастка Каролина Севастьянова, дочь олигарха Настя Кудряшкина, сын генпродюсера Первого канала Александра Файфмана Семён, сын сценографа Бориса Краснова Даниил и сын бизнесмена Владимира Киселёва — певец ЮрКисс.

Дед Дианы — опальный предприниматель Платон Лебедев, который вместе с Михаилом Ходорковским проходил по делу ЮКОСа. По обвинению в хищениях и неуплате налогов Лебедев провел в колонии 10 лет и вышел на свободу за два года до гибели внучки.

Анастасия Солтан

22 года, дочь зампредседателя заксобрания Санкт-Петербурга Павла Солтана

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В ночь на 25 ноября Анастасия выпрыгнула из окна квартиры своих покойных родителей на улице Бутлерова в Москве. За 4 месяца до этого девушка вместе с родителями попала в автокатастрофу. Депутат с женой Светланой погибли на месте, а Анастасия с тяжелыми травмами попала в больницу. За пару месяцев до ДТП Анастасия сыграла свадьбу, но ее молодой муж Алексей Плотников ни разу не навестил девушку в клинике. Выписавшись, Солтан подала на развод и заново начала учиться ходить, передвигаясь на костылях. «Мне 21 год. Ещё летом у меня было всё, что мне нужно было для счастья, — это моя семья. Любимые родители и любимый муж, — писала тогда Анастасия. — В августе я с родителями попала в страшную аварию, мама с папой погибли, а я была между жизнью и смертью. Для меня родители были всем, ещё и муж бросил в больнице. Я не знала, как дальше жить, если честно, то и сейчас до сих пор не знаю. Но я живу! Тяжело, больно, страшно, но надо жить!» Через месяц девушка покончила с собой…

Ратмир Шишков

19 лет, выпускник «Фабрики звезд»

19-летний Шишков был участником группы «Банда», в которую также входили участники четвертой «Фабрики» Тимати, Настя Кочеткова и Доминик Джокер.

Ратмир разбился в автокатастрофе в ночь с 21 на 22 марта 2007 года на перекрестке Садово-Спасской и Орликова переулка в центре Москвы. Вместе с ним в салоне «Мерседеса» находился рэпер Deema (Альджемен Сисокка) и его 23-летняя подруга Кристина Устай, музыкант Сергей Зайковский и 22-летний Тимур Байсаров. Ратмир сидел за рулем, и, как показала экспертиза, музыкант был пьян. Автомобиль, проскочив на красный свет на скорости около 200 километров в час, врезался в другую машину, от удара врезался в бордюр и взорвался. В эту же ночь родилась дочь Ратмира — Стеша Шишкова.

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Чингис Гуцериев

21 год, старший сын владельца ПФГ «Самфар», компаний «М.Видео» и «Эльдорадо» Михаила Гуцериева

По словам представителей «Русснефти», входящей в группу «Самфар», сын миллиардера погиб из-за травмы, полученной в несерьезном ДТП. По официальной версии, молодой человек ударился головой при столкновении, но смог сам доехать до больницы, а вечером у Гуцериева произошло кровоизлияние в мозг. Однако журналисты «Коммерсанта» заявляли, что в ГИБДД Москвы за несколько дней до смерти юноши не было зарегистрировано ДТП с участием Гуцериева-младшего.

В год гибели сына Михаил Гуцериев был обвинен в незаконном предпринимательстве и уклонении от уплаты налогов. От уголовного преследования Гуцериев-старший бежал в Лондон, откуда вернулся на похороны.

В 2010 году обвинения с Гуцериева были сняты.