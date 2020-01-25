Gett впервые стал прибыльным

Источник: Gett





Компания уже несколько лет планирует разместить акции на бирже, но обещала сделать это только после первой прибыли.

Сервис такси Gett получил операционную прибыль по EBITDA в четвертом квартале 2019 года, сообщили в компании. Она составила 300 тыс. долл. без учета расходов на исследования и разработки. Теперь компания прибыльна по всем линиям транспортировки и доставки.

Сегодня более 17 тыс. компаний используют технологии Gett в B2B девятого поколения, поделились в компании. А Gett b2b «Generation 10» дает корпоративным клиентам возможность объединить все свои потребности во время поездки на одной платформе бронирования.

1 декабря гендиректором Gett в России стал Анатолий Сморгонский. Одной из его задач станет развитие b2b-направления в заказе такси.

READ Нумерологический гороскоп на июль 2019 года

В декабре Роскачество исследовало 40 наиболее популярных мобильных приложений такси в российском сегменте App Store и Google Play (19 на iOS и 21 на Android). По результатам тестирования Gett попал в список наиболее функциональных приложений на iOS.

Источник