25 января отмечается Татьянин день

Татьянин день (День студента) 2020 отмечается 25 января (по старому стилю 12 января). В церковном календаре это дата почтения памяти святой мученицы Татианы Римской, которая в XVIII веке стала покровительницей студентов.Какой праздник сегодня, 25.01.202025 января учащиеся средних профессиональных и высших учебных заведений отмечают профессиональный праздник – День студента. Эта дата приходится на период окончания осеннего семестра, завершение сессии и начало зимних каникул. В этот день студентов награждают дополнительными стипендиями и почетными грамотами.Татьянин День 2020. 25 января прихожане православной церкви молятся святой Татиане Римской. В этот день принято поздравлять женщин, которые носят имя Татьяна.Название «Татьянин день» праздник получил в честь святой мученицы Татианы Римской, которая жила в Риме в III веке. Она родилась в богатой, знатной семье христиан. После достижения совершеннолетия Татиана приняла обет целомудрия и стала диакониссой. Она посвятила свою жизнь служению церкви, помощи больным и нуждающимся людям. Святая Татиана подверглась гонению со стороны язычников. Император Александр Север приговорил ее и ее отца к смертной казни, которая была приведена в исполнение 12 января 226 года. Татиана была возведена в ранг святых мучеников.В Российской империи Татьянин день изначально праздновался как день образования Московского университета (МГУ). 12 (25) января 1755 года императрица Елизавета издала указ об учреждении МГУ. В 1791 году в здании университета обосновали домовую церковь святой мученицы Татианы. 25 января стало Днем студента, а святая Татиана – покровительницей учащихся высших школ.25 января 2005 года президент России подписал Указ «О Дне российского студенчества». Документ официально утвердил профессиональный праздник российских студентов.Студенты отмечают Татьянин день с особым размахом. Они посещают церкви, ставят святой покровительнице Татиане свечу и просят помощи на экзаменах и зачетах. В университетах в этот день проходят праздничные концерты, на которых старательным студентам вручают почетные грамоты. Учащиеся ВУЗов собираются в компании, устраивают вечеринки, ходят в ночные клубы и бары.Известная студенческая традиция на Татьянин день – призыв шары. Ночью 25 января они выходят на балкон или выглядывают в окно и прокрикивают три раза: «Шара, приди!» перед открытой зачетной книжкой. Студенты верят, что такой ритуал помогает успешно сдать все экзамены.

В Татьянин день запрещается ссориться с членами семьи и близкими людьми. Не положено отказывать в помощи нуждающимся и больным. Нельзя находиться в неубранном доме.Какой церковный праздник сегодня, 25.01.2020По церковному календарю, 25 января поминают мученицу Татиану, пострадавшую за веру в III веке при римском императоре Александре Севере (222-235).Татиана — древнее имя, в переводе с греческого означает «устроительница».Родилась будущая Святая в знатной римской семье. Отец Татьяны – тайный христианин, трижды избиравшийся консулом, воспитал дочь в любви к Господу и Церкви.Достигнув совершеннолетия, Татиана посвятила себя служению Богу – ухаживала за больными и помогала нуждающимся. Девушку схватили во время очередного преследования христиан.Сначала язычники уговаривали деву принести жертвы языческим богам, но Татиана была непреклонна. Много чудес происходило во время пыток, после которых девушка представала перед своими палачами еще более прекрасной, чем прежде.Отчаявшись сломить веру мученицы, язычники казнили Татиану, а вместе с ней и ее отца. Произошло это в 226 году.Татьяна считается покровительницей российского студенчества — этот церковный праздник в народе называют Татьянин день или День студента, так как именно 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ о создании первого в России университета, названого Московским.Приметы на сегодня, 25 январяЕсли 25 января идет снег, то лето будет дождливым.Если на Татьянин день стоит ясная морозная погода, то следует ожидать хорошего урожая.Девочки, рожденные 25 января, становятся хорошими хозяйками и женами.Если на следующий после Дня студента день выпадает экзамен, то накануне нельзя читать конспекты.Если в этот день хозяйка испечет хлеб с гладкой корочкой, без трещин, то предстоящий год будет удачным и спокойным.25 января отмечается Татьянин день (День студента). В этот праздник поздравляют всех Татьян с днем ангела, посещают храмы, совершают обряды на привлечение женихов, загадывают желания. Также 25 января принимают поздравления учащиеся средних профессиональных и высших учебных заведений. Студенты в свой профессиональный праздник проводят ритуалы для привлечения удачи на экзаменах.