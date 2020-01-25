Поклонники удивляются молчанию родных Анастасии Заворотнюк

Родственники Анастасии Заворотнюк молчат уже более трех недель. Они не комментируют последних новостей об артистке, хотя СМИ писали и о выписке актрисы, и о ее смерти, и о путешествии в Таиланд. Чего только не было. Не было только комментариев о том, что происходит с Заворотнюк на самом деле. Семья актрисы предпочитает хранить молчание. То ли новости недостаточно эпатажные, то ли у них совсем нет времени на подобные глупости. Поклонники Заворотнюк пишут в комментариях под последними постами. Они спрашивают, почему близкие актрисы молчат, почему не комментируют новости. Люди просят хотя бы в двух словах рассказать о состоянии Анастасии. Россияне хотят хороших вестей и ждут их неделями от семьи актрисы.Анастасия Заворотнюк сегодня: новости за 25 января о состоянии здоровьяГлавный внештатный онколог России, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава РФ, академик РАН Андрей Каприн ответил на самые животрепещущие вопросы, касающихся различных типов рака. В частности, речь зашла об Анастасии Заворотнюк.Летом 2015 года после изнурительной борьбы с раком головного мозга умерла певица Жанна Фриске. По слухам, тот же диагноз и у актрисы, звезды комедийного сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк.

«Глиобластома – сложная опухоль, относится к самым агрессивным видам внутримозгового рака. Эта болезнь требует слаженной работы многих специалистов: онкологов, радиологов, химиотерапевтов. И в каждом отдельном случае нужен индивидуальный подход. Успех зависит от правильно подобранного комплексного и комбинированного лечения, избранного плана терапии и массы других факторов», – пояснил Андрей Каприн.В обществе обнаружили и другую связь между покойной певицей и борющейся с тяжелой болезнью актрисой. Якобы у обеих была обнаружена онкология после рождения детей, которые, по слухам, появились на свет благодаря ЭКО.»К счастью, связь между различными способами родовспоможения и онкологическими заболеваниями не доказана», – прокомментировал эти предположения эксперт. Онколог развил мысль: «В нашем Институте имени Герцена специалисты наблюдают за онкологическими пациентками, кому проведена процедура ЭКО. Это очень интересная программа».Он обрисовал неожиданные перспективы Заворотнюк. «Есть дети, которые родились у женщин после лечения у них онкологических заболеваний», – цитирует Каприна «МК». При этом врач подчеркнул, что внутриутробно рак будущему ребенку не передается.