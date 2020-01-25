Красивые поздравления с Татьяниным днем в стихах, прозе и для смс

Татьянин день — один из любимых праздников россиян. 25 января от души поздравляют всех Татьян, студентов и тех, кто имеет отношение к университетам. К празднику мы подготовили подборку поздравлений в Татьянин день-2020 в прозе, стихах и для смс.Поздравления в Татьянин день в стихахЗимний день, холодный, снежный, Все деревья в серебре.День Татьяны — милой, нежной —Отмечаем в январе.В этот день тебе желаемСчастья, радости, тепла,Исполнения желаний.Тех, которых ты ждала.***С Днем Татьяны поздравляю!Покровительства желаю.Ангел пусть тебя хранитОт забот и от обид.Счастья, крепкого здоровья,Радости, добра с любовью,Только правильных дорог,Жить всегда чтоб без тревог!***Поздравляю с днем Татьяны!Пожелать хочу любви,Пусть исполнятся желанияВсе заветные твои!Пусть Татьяна помогает,Выручает в трудный час,Пусть она оберегаетВ жизни каждого из вас!Счастья вам еще желаюИ душевного тепла,Чтобы жизнь была прекрасна,Интересна, весела!***В Татьянин день тебя я поздравляю.Счастливой быть всегда тебе желаю.Пусть ангел век твой бережно хранитОт всех невзгод, печалей и обид.Поздравления с Татьяниным днем в прозеС днем Татьяны! Желаю быть счастливой Танюшкой, милой Татьяной, жизнерадостной Танечкой, уверенной Таней. Пусть январские вьюги заметут все твои печали, пусть судьба подарит возможность исполнить все твои мечты. Люби и будь любима, живи красиво и наслаждайся каждым днем!

***Поздравляю с Днём Татьяны и от души желаю милой улыбки и счастливого смеха, добрых надежд и заветных желаний, сладких мечтаний и вечной красоты, истинного счастья и верной любви, сладких мгновений жизни и замечательного настроения.***В Татьянин день поздравляем Вас! Желаем, чтобы Святая покровительница охраняла и помогала, чтобы всегда верный путь указывала. Пусть в Вашей жизни чудеса случаются, а мечты исполняются.Татьянин день 2020: поздравления короткие для СМСВ Татьянин день хочу Вам пожелатьДушой любить, улыбкою блистать,День Ангела — такой он светлый, чистый,Пусть окружают люди бескорыстные!Пусть Ваши все сбываются мечты,И в жизни будет много доброты!***С днем Татьяны поздравляю!И везучей быть желаю.Будь здорова, весела,Чтоб в ажуре жизнь была!***Поздравим Татьяну!Она без изъяна:Знойна, чуть строптиваДа очень красива.Риск любит и ценит,А главное, веритВ себя и в удачу.О, Танечка, значит,Крутой в жизни будешь… и счастье добудешь!Рекордов, мечтаний,Удач в день Татьянин.***Поздравляю с Днем ТатьяныИ желаю тебе бытьКаждый день от счастья пьяной,О невзгодах позабыть!Пусть в душе весна проснется,Ярким светом всё зальет.Пусть удача улыбнется,Чудо в жизнь твою войдет!