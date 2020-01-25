Голосуйте за American Forum for Israel в 38-й Всемирный Сионистский Конгресс

21 января началось голосование на выборы американских кандидатов на 38-й Всемирный Еврейский Конгресс.

Сегодня США разделены – и это ни для кого не секрет. Принципы разделения самые разные, они находятся в прямой зависимости от того, с какой стороны рассматриваем мы те или иные социальные слои населения: этнической, национальной, идеологической, финансовой, сексуальной, религиозной… Но если всю эту тревожную ситуацию осмотреть в целом, понимая при этом, что никакой гарантии от повторения Гражданской войны в США никто дать не может, то становится страшно за собственную судьбу и будущее своих близких. Иными словами, масса анализируемых экспертами в университетах и СМИ тем, по сути, сводятся к одному: чем разделение в обществе нам всем грозит и как от этого уйти и спастись?

Не имеет смысла рассредоточиться в небольшой заметке по всем проблемам, поэтому хотелось бы здесь затронуть важнейшую для нас, русскоговорящих евреев, с разными волнами эмиграции покинувшими – кто замечательную страну социализма, кто перестроечный рай, а кто и нынешние государства, заменившие республики многострадального СССР. Речь о разделившихся по идеологическому признаку американских еврейских организациях и о росте антисемитизма в Америке, участившихся случаях нападений на евреев в Бруклине, атак на синагоги по всей стране и вандализме на еврейских кладбищах, появления антисемитских лозунгов и штампов, произносимых политиками, деятелями различных организаций и объединений в США. Традиционно всему этого противостояли американские еврейские общины, группы и организации, дававшие отпор проявлениям в стране антисемитизма, отстаивавшие интересы евреев во всех трех ветвях американской власти.

К сожалению, ситуация в последнее время изменилась и этот раскол, ко всеобщему несчастью, дает возможность антисемитам в Америке ощущать себя свободней и безнаказанней. Немало еврейских организаций сегодня отстаивают не столько интересы евреев в США и Израиля, что немаловажно для нас, проживающих в Америке, сколько беспокоятся о будущем Палестинской автономии, отстаивая изживший себя принцип «двух государств для двух народов», либо поддерживая различные антиизраильские организации, вроде BDS, ратующую за бойкот Израиля, или взяв за образец нынешнюю антисемитскую Лейбористскую партию Великобритании.

Эти организации ведут активную пропаганду в среде американских политиков и на университетских кампусах, пытаясь влиять на американскую молодежь. Вот результаты одного из последних опросов Центра Пью об Израиле: «Хотя 56% американцев старше 65 лет говорят, что они поддерживают Израиль в большей степени, чем палестинцев, для респондентов 18–29 лет это верно только для 32%. В этой возрастной группе 23% говорят, что они больше симпатизируют палестинцам, а 19% не сочувствуют ни одной стороне или не имеют своего мнения».

А вот данные одного из опросов Института Гэллапа о социализме: «Американцы от 18 до 29 лет положительно относятся к социализму (51%) и к капитализму (45%). Отмечается снижение позитивного отношения к капитализму внутри этой возрастной группы на 12% за последние два года и существенное снижение с 2010 года, когда капитализм нравился 68% респондентов <…> Среди тех, кому 50 лет и более, сторонников капитализма вдвое больше, чем сторонников социализма».

Поблагодарить за такую «социалистическую молодежь» стоит, очевидно, ряд лево-либеральных организаций, работающих не покладая рук, и в частности, известную своей левой ориентацией еврейскую J Street. В оценке ее деятельности и других еврейских групп важно подчеркнуть, что еврейская община США – это не монолитная структура. В ней, как верно писал профессор Дов Уаксман, существуют внутренние разногласия по многим вопросам, в том числе и по поддержке еврейского государства: «враждебные и вызывающие разногласия дебаты, противопоставляющие левых правым, критиков политики правительства Израиля – ее защитникам, одних евреев другим». Вопрос поддержки Израиля стал камнем преткновения внутри общины, что подтверждает последний опрос Американского еврейского комитета (2019 г.): более 80% респондентов считают, что американские евреи более разделены, чем в прошлом году.

J Street, чья идеология расцвела в годы президентства Барака Обамы, часто обвиняют в том, что ее деятельность носит антиизраильский характер. Алан Дершовиц, известный американский юрист и произраильский активист, назвал ее самой разрушительной антиизраильской организацией в США. С другой стороны, один из палестинских участников проводимой ею конференции заметил, что иногда J Street слишком осторожна в своей критике Израиля – палестинцам эта еврейская организация явно пришлась по душе. Кстати, важным моментом является то, что в 2014 г. Конференция президентов ведущих американских еврейских организаций не включила J Street в состав своей зонтичной организации, в которую входят все крупные еврейские организации в стране. А в прошлом году критика проведенной J Street конференции «Rise to the Moment» поступала от Республиканского еврейского комитета за то, что в ней участвуют представители ООП, например Саид Эрекат.

На прошедшей 26–29 октября 2019 г. в Вашингтоне ежегодной конференции этой, как она себя называет, произраильской лоббистской организации J Street, красной нитью проходила антитрамповская повестка, которая выражалась в критике его внутренней и внешней политики. В вопросе палестино-израильского урегулирования J Street пытается продвигать нормализацию открытых обсуждений среди демократов поселенческой активности Израиля на палестинских территориях и, как заявил ее президент и основатель Джереми Бен-Ами, активно способствует включению слова «оккупация» в политический дискурс США (на конференции была представлена фотовыставка израильской неправительственной организации «Прервать молчание», посвященная участию израильских военных в оккупации Хеврона). А на секции «Выжженная Земля: Наследие Трампа в Израиле/Палестине», Далия Шейндлин, эксперт по общественному мнению в Израиле, подчеркнула, что стоит прямо говорить об аннексии, а не просто о строительстве и развитии еврейских поселений.

Много можно говорить об этой организации и ей подобных, слепо выступающих за мир между израильтянами и палестинцами – в ущерб израильтянам и в поддержку палестинцам. Но есть еще один момент, когда деятельность таких организаций выглядит просто чудовищно. Раз в пять лет в Израиле заседает Всемирный Сионистский Конгресс, который решает важнейшие вопросы настоящего и будущего Израиля и еврейского народа – не только в Израиле, но и в тех странах, где проживают евреи.

На этот конгресс страны компактного проживания евреев посылают, в общей сложности, около 500 делегатов, из которых 150 – представители американских евреев, делегация из США. И на сегодняшний день проблема заключается в том, что среди членов американской делегации есть немало представителей левой-либеральных еврейских организаций, выступающих, к примеру, как пропалестинские активисты, которые пытаются завладеть израильской землей. Которые готовы и все делают для того, чтобы протащить антиеврейскую и пропалестинскую повестки в решения Сионистского Конгресса.

Казалось бы, это оксюморон «пропалестинские идеи в сионизме», но такова реальность, которую навязывают Сионистскому Конгрессу еврейские лево-либералы.

Кто способен этому антисемитскому напору сегодня противостоять? Русскоязычные евреи Америки основали American Forum for Israel, чтобы стать частью Всемирного Сионистского Движения и принять участие в выборах во Всемирный Сионистский Конгресс. На предыдущем Конгрессе, прошедшем в 2015 году, American Forum for Israel добилась большого успеха, получив 25 делегатских мандатов, что, безусловно, было огромным достижением для начинающей делегации.

Как сказано в уставе American Forum for Israel: «Наша миссия – привлечь евреев США к сохранению Израиля как сильного демократического, еврейского государства. Мы убеждены, что Израиль – единственная демократия на Ближнем Востоке и единственный надежный союзник Соединенных Штатов. Мы боремся за интеграцию русскоязычных евреев Америки в американские еврейские общины на основах произраильской деятельности и практического сионизма, сформулированного в «Иерусалимской платформе» – во имя консолидации всех евреев Америки на благо Израиля. Мы твердо стоим на позиции: Сильная Диаспора – Сильный Израиль, Сильный Израиль – Сильная Диаспора! Мы верим в справедливость слов рава Кука: «То, что объединяет всех евреев, неизмеримо больше того, что их разъединяет». Мы призываем евреев США и всего мира разделить ответственность за укрепление Израиля – нашего единственного еврейского государства! Мы считаем Иерусалим единой и неделимой столицей Государства Израиль и еврейского народа! Мы поддерживаем Армию обороны Израиля, верим в ее силу и способность защитить свою страну и евреев всего мира!»

Именно American Forum for Israel заявляет, что не допустит того, чтобы фонды сионистских организаций расходовались на поддержку врагов Израиля – палестинские группировки, или антиизраильские, типа BDS. А это и происходит сегодня: получившие мандаты в Сионистском Конгрессе еврейские лево-либералы пытаются, что называется, заказывать музыку, и распределять огромные суммы (общие расходы Конгресса – более 1 миллиарда долларов) не на поддержку еврейских общин (в частности, в США), не на культурные еврейские программы, не на образование наших детей и на отстаивание еврейских ценностей и традиций, а на нужды Палестинской автономии и спонсирование организаций и групп лево-либерального лагеря, в подавляющем большинстве своем антиизраильского, антисемитского толка.

В октябре 2020 года в Иерусалиме состоится 38-й Всемирный Сионистский Конгресс, на котором более 500 делегатов со всего мира будут принимать судьбоносные решения о будущем еврейского государства совместно с депутатами израильского парламента. В выборах за право отправить своих делегатов от США на Конгресс принимают участие десятки еврейских партий и организаций, среди которых немалая часть – с антиизраильскими лозунгами и представлениями об Израиле, который во всем должен уступать арабам.

Их торжества на выборах в 2020 году не должны допустить американские здравомыслящие евреи, которые прекрасно понимают, что от произраильских непримиримых позиций будет зависеть и судьба Израиля, и судьбы еврейских семей в Америке. И в поддержке этого может принять участие каждый из нас. Безопасность Израиля, сохранение Иерусалима, укрепление Армии обороны Израиля, наше будущее в США – сегодня зависит от Вашего голоса!

Каждый еврей, живущий в Америке, может проголосовать за список представителей нащей русско-американской общины в лице организации American Forum for Israel (№12 в списке). Призываем вас активно голосовать за свое будущее!

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