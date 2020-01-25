Трюдо и Эрдоган обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и катастрофу лайнера в Иране

«Премьер-министр поблагодарил президента Эрдогана за помощь Канаде со стороны Турции в связи с трагедией (самолёта – ред.), в том числе за транзит членов семей жертв катастрофы через территорию Турции (в Иран – ред.). Лидеры также согласились с тем, что должно быть проведено полное, прозрачное и заслуживающее доверия расследование этой трагедии», — цитирует канцелярию канадского премьера ТАСС.

Трюдо и Эрдоган также обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке. Они подчеркнули необходимость избежать эскалацию напряжённости и важность продолжить борьбу с ИГИЛ (запрещена в РФ) ради сохранения мира и стабильности во всем регионе.

Напомним, что самолёт Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» 8 января потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции.