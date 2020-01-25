Популярная косметическая процедура обернулась для женщины опасным заражением

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Фото: страница Shannon Bozell в Facebook

Популярная косметическая процедура обернулась опасным заражением для жительницы США. Ее историю опубликовал Daily Mail.

Американка Шеннон Бозелл (Shannon Bozell) из Каламазу пожаловалась на местный салон красоты в социальной сети. В своем посте она рассказала о последствиях микроблейдинга бровей (процедура мануального татуажа, создающего имитацию волосков на коже) и приложила к нему несколько фотографий. «Самые уродливые брови в Каламазу», — заключила недовольная клиентка.

44-летняя женщина поделилась, что тщательно выбирала мастера, и в итоге решила пойти к владелице местного салона Энн Хикс (Anne Hicks). Результат процедуры ее не устроил, поскольку брови получились слишком темными, а их форма — неестественной. Мастер пообещала скорректировать свою работу, однако после повторного посещения салона брови американки воспалились и под ними образовались волдыри.

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Клиентка попросила вернуть ей деньги за неудачный микроблейдинг, но получила отказ. Владелица салона заявила, что предлагала посетительнице исправить все недочеты, но та отказалась.

«Она хотела, чтобы я вернулась в третий раз, но я больше никогда не дам этой женщине прикоснуться к моему лицу», — написала Бозелл.

Пользователи сети поддержали женщину. «Какой кошмар, тебе следует подать на мастера в суд», «Это самый ужасный микроблейдинг, который я когда-либо видела», «Бедная женщина, ей обязаны выплатить деньги за моральный ущерб, а салон должны срочно закрыть», — написали они в комментариях.

В январе 2020 года неумелая стажерка нарастила клиентке ресницы и почти лишила ее зрения. Англичанка Лейни Палмер (Lainey Palmer) попала в больницу после неудачного посещения салона красоты. Начинающая специалистка не взяла денег за услугу, но оставила девушку с воспаленными глазами и поврежденными ресницами, которые не удалось восстановить.

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