Алтайские поставщики разорившегося Холидея написали жалобу силовикам конкурсного управляющего

Ряд алтайских контрагентов обанкротившегося сибирского ритейлера ООО «Компания «Холидей» решил обратиться в прокуратуру и Следственный комитет, опасаясь собственного разорения из-за действий конкурсного управляющего Трофима Кузнецова. Как рассказал «Банкфаксу» один из таких предпринимателей Валерий Покорняк, на их взгляд речь идет не о хозяйственном споре, а событиях, которые якобы могли бы стать предметом уголовного разбирательства. По мнению авторов обращения, само банкротство могло быть преднамеренным. Любопытно, что такого же мнения придерживался первый арбитражный управляющий ритейлера Сергей Капустников, о чем содержится запись в реестре сведений о банкротстве.

По вопросу совместных действий поставщики «Холидея» 23 января провели собрание, в ходе которого и было принято решение обратиться к правоохранителям. Как утверждает Покорняк, схожие обращения уже направлялись в прокуратуру Новосибирской области, однако в ведомстве отвечали, что указанные факты относятся к хозяйственным спорам между юрлицами, а потому должны рассматриваться в арбитраже. Сами предприниматели с такой постановкой вопроса не согласны. Они считают, что в действиях Трофима Кузнецова при должном внимании можно отыскать признаки преступлений, предусмотренных ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве) и ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). В частности, на их взгляд Кузнецов будто бы тесно связан с владельцем сети Николаем Скороходовым.

Валерий Покорняк сообщил, почему, по мнению бизнесменов, конкурсный управляющий не должен требовать с поставщиков вернуть деньги за товар. «Из областной прокуратуры приходили странные ответы. Мол, это хозяйственный спор и физлиц в нем нет. Но конкретные физлица – это учредители. Компания, получив деньги за проданный товар, выплатила налоги, выплатила зарплату и т.д. Сейчас они не могут прийти в налоговую или к своим рабочим и попросить их вернуть деньги, разумеется. Естественно, эти деньги учредителям придется выкладывать из собственного кармана. Поэтому и решили пожаловаться в прокуратуру и Следственный комитет», — объяснил Покорняк.

При этом он отметил, что куда больше надежд предприниматели возлагают на федеральные ведомства, нежели на региональные подразделения, особенно в контексте смены состава правительства РФ. Обращения правоохранителям бизнесмены планируют направить после того, как соберут подписи всех товарищей по несчастью.

Стоит заметить, что о поддержке пострадавших бизнесменов заявили и власти Алтайского края. На встрече в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры 23 января присутствовали представители Алтайского Заксобрания, управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, Алтайской торгово-промышленной палаты, Уполномоченного по защите прав предпринимателей, отделения «Общероссийского Народного фронта». По информации гендиректора компании «Ренессанс Косметик» Александра Гладышева, сейчас уже сформировано 125 исковых заявлений на возврат около 600 млн рублей с компаний поставщиков в общую конкурсную массу. По мнению отдельных производителей, возврат средств может быть сопоставим с остановкой работы небольших производств. Участники обсуждения выступили с инициативой объединить интересы алтайских компаний для подготовки их профессионального представления во время судебных слушаний.

Как сообщается на офсайте управления предпринимательства, стороны обсудили меры правового характера, которыми могут воспользоваться бизнесмены. По мнению руководителя отраслевого ведомства Александра Евстигнеева, необходимо выработать предложения по усилению юридической защиты предпринимателей. Также он проинформировал участников встречи, что необходимые запросы о правомочности исковых заявлений о возврате средств с алтайских компаний были направлены в соответствующие структуры.

Напомним, что представители 49 компаний по всей Сибири, в том числе и из Алтайского края, еще до банкротства «Холидея» поставили ритейлеру товар и получили расчет за него. Теперь эти сделки оспариваются и деньги управляющий требует вернуть в конкурсную массу, суммы требований к компаниям колеблются от 0,5 млн рублей до 30 млн рублей. Как опасаются предприниматели, подобное поведение конкурсного управляющего ритейлера-банкрота может повлечь за собой разорение многих фирм. В связи с этим они даже обратились к полпреду президента РФ в СФО, однако на данный момент неизвестно, получили ли они хоть какой-то ответ.