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Польское издание Rzeczpospolita, подводя итоги Пятого Всемирного форума памяти жертв холокоста, заявило о поражении Варшавы.

Автор материала отметил, что день проведения мероприятия стал неудачным для Польши.

Он подчеркнул, что взгляд Варшавы «на события восьмидесятилетней давности» оказался проигрышным.

Кроме того, по словам журналиста, президент Франции Эммануэль Макрон поддержал российского коллегу Владимира Путина, который предложил организовать встречу лидеров «пятерки» стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН. Как указывает автор публикации, это говорят о том, что французский лидер рассматривает союз с Москвой, а не Вашингтоном.

В материале отмечается, что такая «новость» является «тревожной» для Варшавы.

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