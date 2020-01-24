Зеленский: веду прямой диалог с Путиным, чтобы вернуть людей и закончить войну

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Charles Platiau/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ведет прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным, поскольку только так можно вернуть на родину украинцев с неподконтрольного Киеву Донбасса, а также российской территории, и попытаться закончить войну в стране. Об этом сообщает израильский «9tv».

По его словам, Минские соглашения, а также договоренности, заключенные на саммитах в Нормандском формате, не относятся к возвращению моряков и кораблей на Украину.

«Это прямой диалог между мной и президентом Российской Федерации. А как иначе? По-другому мы ничего не закончим, никого не вернем. Есть люди, которые на той стороне находятся в тюрьмах, граждане Украины, активисты, крымчане, которых перевезли на территорию России», — сказал Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что решать эти вопросы ему нужно непосредственно с тем, кто «все решает на той стороне», то есть с Путиным.

Еще Зеленский отметил, что есть возможность завершить «войну, кровопролитие» в Донбассе.